Lidia Torrent rompe su silencio tras salir a la luz su ruptura con Jaime Astrain

Semanas después de salir a la luz la crisis sentimental que estarían atravesando Lidia Torrent y Jaime Astrain -que la presentadora reconoció ante las cámaras de Europa Press definiéndola como un "altibajo" en su relación- el programa 'Fiesta' ha ido un paso más allá y este domingo ha asegurado que la pareja habría puesto punto y final a su historia de amor después de 6 años juntos y una hija de 2, Elsa, en común.

Una información a la que la hija de Elsa Anka ha reaccionado emitiendo un comunicado urgente en forma de vídeo en sus redes sociales para pedir respeto por su privacidad en este momento tan complicado en el que ni el exfutbolista ni ella han confirmado que su separación sea definitiva.

"Hace unas semanas reconocí públicamente que mi relación estaba pasando por un altibajo, y pedí cierta intimidad para gestionar la relación de forma interna" ha comenzado, lamentándose de que no se haya contrastado la información de su ruptura cuando ha pedido "tener espacio en el que no vaya contando a la prensa cada paso que da mi relación".

"Nunca me escondo, no he jugado nunca al gato y al ratón. Si tengo que decir algo lo diré, no pretendo esconderme, pero creo que me puedo reservar una pequeña parte para luchar por mi familia sin tener que estar dando explicaciones día a día" ha confesado, dolida porque se haya dado por cierta su separación definitiva "sin saber si es verdad, ni el daño que puede hacer, ni la repercusión que puede tener".

"Tengo una familia, una hija que cada vez se entera más de las cosas... Seamos un poquito más generosos con eso y un poquito más conscientes de cuanto daño se puede hacer" ha concluido, dejando entrever que Jaime y ella están luchando por superar su crisis y, si en algún momento tienen algo que contar, serán ellos los que lo comuniquen en primera persona como siempre han hecho.