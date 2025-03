Talento vigués en el musical «Priscilla»

El certamen internacional de danza Vigo Porté se confirma como una auténtica cantera de talento. Y lo confirma el hecho de que, entre los más de 1.000 bailarines participantes en la pasada edición, el joven vigués Yago de Bernardi llamó la atención de Toni Espinosa, coreógrafo y miembro del jurado del certamen, que ha decidido contratarle para formar parte del cuerpo de baile oficial del musical Priscilla, con el que tendrá la oportunidad de girar por toda España.

Yago Bernardi, junto a Toni Espinosa, en la master class de Vigo Porté 2024. / Vigo Porté

Se trata de una gran oportunidad para el bailarín de la escuela de danza Media Punta, que ya se ha incorporado a la compañía de SOM Produce en Valencia, donde este musical está programado hasta el próximo 6 de abril. «Es un sueño cumplido. Estoy muy emocionado y también muy agradecido a Toni Espinosa», indica el vigués. «Voy a aprovechar esta oportunidad que me brinda al máximo», proclama.

Yago de Bernardi relata que, tras la llamada de Toni Espinosa, «todo ha sido muy rápido de asimilar». Una llamada que ha sido el reconocimiento a su arrollador paso por Vigo Porté el pasado año. Además del Premio Vigo Porté 2024 logrado con Media Punta a la mejor coreografía de la categoría júnior formación con Red Jazz, también selló un primer puesto en el solo de la categoría júnior de musicales+BSO con It’s a man’s world. También se hizo con la primera posición con el dúo júnior de la disciplina urbana con Man in Black; además de sumar dos meritorios segundos puestos en su categoría con Alive, en la disciplina lírica (formación) y con Latin Mix, en fusión (formación).

Fue precisamente ahí donde Toni Espinosa descubrió el gran talento que atesora el bailarín, aunque su corta edad en aquel momento obligaba a esperar. «Ahora que ya tengo 17 años, pues me llamó por teléfono y me comentó la propuesta», destaca. No hubo mucho que pensar, ya que este año el vigués se ha volcado de lleno en el baile en busca de una oportunidad como la que le acaba de llegar.

Yago de Bernardi, durante la coreografía Man in Black, en Vigo Porté 2024. / Vigo Porté

«Para este puesto luchan muchos bailarines profesionales y Yago lo ha conseguido directamente por haber hecho una excelente puesta en escena en la última edición e Vigo Porté», confirma el bailarín y coreógrafo Toni Espinosa.

Fue en 2019 cuando Yago de Bernardi empezó a bailar en Media Punta. «Siempre estaba bailando por casa, no paraba de bailar, en mi habitación, con todo tipo de música..., así que mi madre, cuando tenía unos 12 años, decidió apuntarme a una escuela de baile», rememora.

Enseguida tuvo claro que ése era el camino que quería seguir, convencido de que era a lo que se quería dedicar profesionalmente. «Había probado varios deportes, pero era un poco por hobby, hasta que me metí en baile y ya vi que sí, que era lo que realmente me gustaba», asegura.

Entre los estilos que mejor se le dan enumera «el hip hop, contemporáneo, jazz...; también hago waacking, que es un estilo urbano, y acro». El jazz será el estilo que más explorará ahora en el musical Priscila.

«El musical es un mundo que me gusta mucho y aunque tengo también otros muchos sueños, éste es un mundo que me llama mucho la atención», expone. Lo que más le ha llamado la atención desde su llegada a Valencia, donde se ha incorporado a la compañía SOM Produce, «es todo lo que hay detrás del espectáculo, es un mundo diferente y me impresionó mucho, me impactó», confiesa.

Y es que no se trata solamente de bailar, «tienes que estar pendiente de muchas cosas; por ejemplo, del vestuario, ya que tenemos cambios súper rápidos entre las escenas... Es un mundo diferente y hay mucha gente trabajando».

Durante la coreografía Red Jazz, ganadora del Premio Vigo Porté 2024. / Vigo Porté

Lo que tiene claro es que esta experiencia podría abrirle muchas puertas para el futuro. «Este curso me había volcado completamente con el baile, para formarme en Media Punta y yendo varias veces a Madrid, para formarme con varios profesores y, a través de ahí, intentar que me vieran en castings, etc.», expone.

En este primer paso de muchos que espera que estén por venir se acuerda del apoyo de su familia. «Siempre está apoyándome y están súper felices, seguro que más que yo, y siempre están ahí acompañándome en todos los pasos que he dado», se emociona.

A todos los bailarines que se preparan para participar en la próxima edición de Vigo Porté (que se celebrará del 24 al 27 de abril), el mejor consejo que podría darles es que «hay que ser uno mismo y que, si quieres algo, hay que trabajarlo, porque con trabajo, dedicación, esfuerzo y sudor se puede conseguir». Se muestra también agradecido por la posibilidad que le brindó el certamen y ya anuncia su intención de competir este año de nuevo en el escenario del Mar de Vigo.

«Desde Vigo Porté estamos muy contentos. Con solo 17 años Yago ha conseguido un contrato laboral en uno de los proyectos musicales más importantes a día de hoy. El talento que tenemos aquí es muy grande y esperamos que Vigo Porté siga siendo el trampolín para las jóvenes promesas del baile», anhela la directora del certamen Lorena López.