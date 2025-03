El no beso de Leonor y el cuarteto de Juan Carlos

Toda la semana llevábamos hablando del posible beso de la princesa Leonor con un compañero de promoción para que en menos de una semana llegue la revista ¡Hola! y desmienta toda la historia. Y que lo desmienta ¡Hola! quiere decir que le ha llegado el recadito vía Casa Real para que la imagen de Leonor quede bien impoluta y sin ningún rollete a la vista que pueda desviar el foco de atención.

Llevan exaltando la figura de esta chica los últimos años y midiendo todas las informaciones para que se destaque cómo está de centrada en su formación militar, para que ahora se filtre que anda morreándose con un chico en una batucada en Salvador de Bahía (Brasil). No, eso no ha pasado, según ¡Hola!. Concretamente, aseguran que «nuestras fuentes niegan rotundamente que se produjera alguna escena cariñosa en la fiesta a la que asistió con sus compañeros». Explican que, al percatarse de la presencia de fotógrafos, «sus compañeros se pusieron de espaldas y la rodearon para protegerla».

Lo de las muestras de afecto en público no está muy permitido en la monarquía. Ya no solo para Leonor, que es joven y no tiene pareja estable, sino para cualquier miembro de la familia real. Que recordemos las Mamarazzis, así a voz de pronto, a Letizia y Felipe les hemos visto besarse en público unas ocho veces en 21 años de casados y solo en dos ocasiones los besos han sido en los labios. Si hasta cuando se casaron, el beso en el balcón del Palacio Real fue en la mejilla. Casto y recatado.

Todos los españoles flipamos pero, cuando pensábamos que nada podía ser menos romántico, llegó otro beso aún peor. En el banquete nupcial, a la hora del brindis, el entonces príncipe de Asturias besó a su ya mujer en la frente. ¡En la frente! Si hasta Lady Di y Carlos de Inglaterra, que tenía a su amante Camila Parker Bowles entre los invitados, se besaron en los labios. Claro que visto lo visto, casi mejor un beso casto que uno lleno de cinismo e hipocresía.

Mientras el desmentido de Leonor es firme y contundente, con el rey Juan Carlos todo es mucho más tibio, sobre todo porque con él acaba siendo todo más verdad que mentira. La publicación de la biografía de Jaime Ostos, escrita por su viuda, María Ángeles Grajal, nos dejó alucinadas con uno de los episodios que narra. En los años 60, el entonces cadete Borbón tuvo un encuentro sexual con el torero y dos vedetes. Acabaron los cuatro en la misma cama, aunque no se precisa si los señores interactuaron entre ellos. ¡Qué fantasía! Este episodio también se ha intentado desmentir, aunque con la boca más pequeña.