Así fue la historia del «simpa» de Yolanda Díaz en la Fashion Week: «Me ha dicho 'ahora vuelvo', pero no ha vuelto»

Yolanda Díaz acaparó todas las miradas durante su visita a la Madrid Fashion Week. La vicepresidente del Gobierno fue una de las grandes protagonistas del desfile de Hannibal Laguna y también se paseó por los stands para conocer las prendas y complementos que vendían algunos creadores españoles.

«Sigo con muchísima atención la moda de nuestro país, soy una usuaria de la moda española, que es importantísima en el mundo. Hago, por supuesto, seguimiento de todos los modistos y las modistas y todos los diseños que hacen en nuestro país, pero también de las nuevas creaciones. Acabo de ver muchas experiencias de gente joven emergente. Tenemos un país que es una maravilla de creadores y creadores que son magníficos. Me llevo un montón de recomendaciones», desveló durante su paso por IFEMA.

Pero su visita en la semana de la moda estuvo marcada por un vídeo viral en el que la diseñadora de Tarti, una marca de anillo, develó que Yolanda Díaz se había llevado de su stand un anillo sin pagar.

«Ha pasado por aquí una persona, se ha puesto un anillo, su asistente también y yo no he visto los billetes», señalaba en un vídeo publicado en el perfil de Sirius Stylist. «Ha hecho un 'simpa' en toda regla. Me ha dicho 'ahora vuelvo’, pero no ha vuelto. Vuelve, por fa», decía en un tono de humor.

El vídeo tardó pocas horas en hacerse viral por lo que la joven tuvo que aclarar en sus redes sociales que desde el equipo de la Vicepresidente se pusieron en contacto con ella para pagar el anillo.

La responsable de la firma explica lo ocurrido con el anillo / Instagram

«Desde el principio supimos que fue un despiste; su primera parada al llegar fue nuestro stand. Que «se fuesen sin pagar» fue el meme del día y por eso se grabó EL VIDEO!! Minutos después de que saliese el vídeo nos contactaron con mucho cariño para saldar y felicitarnos, les informamos del video y no se molestaron. Agradecemos que no se hayan ofendido y hayan dejado correr el curso del video. También a todos los que lo habéis compartido desde el humor. ¡Gracias por hacerlo viral!», escribió en su perfil de Instagram donde muestra el mensaje que le enviaron para hacerse cargo del pago del accesorio.