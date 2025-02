Montoya irrumpe en la Kings League: “Ojalá en un futuro pueda correr en esa banda"

Es el hombre del momento. Millones de personas le han visto correr a lo largo de una playa de República Dominicana "roto por dentro" tras ver a su novia acostarse con otro a través de una tablet. Hasta la archiconocida actriz estadounidense Whoopi Goldberg (Sister Act, Ghost) le ha dedicado unos minutos de su programa. La FIFA, la Fórmula 1, la NBA... todos han imitado el vídeo o utilizado el sonido que lo acompaña para crear contenido para sus redes sociales. Y, este domingo, ha sido el turno de la Kings League.

José Carlos Montoya (Montoya para sus amigos, para toda España y, ya, para buena parte del mundo) ha sido uno de los grandes reclamos de la primera jornada de liga de esta competición de futbol creada por el exfutbolista del Barça Gerard Piqué. "Le tienen como si fuera Bruce Springsteen", bromeaba hace unos días un miembro de la organización, respecto a la marca que gestionaba su participación en el evento.

La verdad es que 'fans' tiene unos cuantos. Le han coreado en la grada ('Donde está mi Montoya, mi Montoya donde está'), le han pedido cantidad de 'selfies' a la salida y hasta un dibujo inspirado en él se ha llevado de una niña pequeña.

"Estoy soñando despierto", no se ha cansado de repetir Montoya. "Para mí es un sueño, es un sueño estar aquí, ojalá en un futuro pueda correr en esta banda", ha insistido, lanzando la idea ante las miles y miles de personas que le seguían 'online'. Entre ellos, los presidentes de los equipos que participan en esta liga y, probablemente, los máximos responsables de la competición. "Cuando la vida os dé un golpe, refugiaros en el deporte y en la felicidad de sentirse sano", ha recomendado este ecléctico personaje, que ha sido futbolista 'amateur' y cantante, aparte de personaje estrella de la televisión.

Montoya, que se ha hecho viral por su participación en la Isla de las Tentaciones, a su salida de la Kings League. / Marc Asensio

Todo parecen luces, pero, en realidad, su visita venía acompañada de cierta polémica. Una controversia que, muy en su estilo, no ha rehuido. Para entenderla bien, es importante saber quien es quien en esta historia y como funciona este universo de la Kings League.

Quién es quién en la polémica

Empecemos por el propio Montoya. Se trata de uno de los concursantes de la Isla de las Tentaciones, un programa que emite Telecinco desde hace cinco años que consiste en separar a cinco parejas en dos villas paradisíacas durante un mes para que convivan con una decena de solteros y solteras cuya única misión es seducirles. El objetivo es lograr evitar la tentación y permanecer fiel. La propuesta se ha convertido en un verdadero fenómeno y ha dejado 'hits' como el de Montoya, cuya reacción al ver a su novia caer en la tentación se ha convertido en un 'meme' mundial.

De ahí su protagonismo en esta primera jornada de la Kings League. Esta es una competición de futbol que lleva, con esta, cinco temporadas celebrándose en España. Compiten 12 equipos liderados por famosos como los futbolistas Iker Casillas (1K FC) y Kun Agüero (Kunisports), el periodista Gerard Romero (Jijantes FC) o los youtubers Juan Guarnizo (Aniquiladores FC), Adri Contreras (El Barrio), Perxitaa (Los Troncos FC), Rivers (Pio FC), Ibai Llanos (Porcinos FC), Spursito (Rayo de Barcelona), The Grefg (Saiyans FC), DjMaRiiO (Ultimate Mostoles) y los hermanos Buyer (xBuyer Team).

Funciona como una liga de futbol convencional, con ciertas particularidades: hay alguna que otra norma propia y –el sello de la casa– todo está pensado para que se retransmita en Twitch. Por eso el protagonismo de youtubers y 'streamers'.

El porqué de la polémica

Y, ahora sí, la polémica. Montoya ha asistido al evento invitado por Ibai. Ha entrado al recinto vestido con la camiseta de Porcinos y ha acompañado al 'streamer' Guanyar en la narración del partido de futbol para los seguidores de su canal. Ha cantado, animado, jaleado, criticado al árbitro, ha mencionado una y otra vez a Garnier (su patrocinadora y la de Porcinos) y ha lanzado más de un dardo al presidente del equipo contrario, The Grefg. No es detalle menor: según contó hace unos días el youtuber afincado en Andorra, había sido él quien había invitado a Montoya en un principio a acudir al partido apoyando a su equipo, Saiyans.

Montoya, en la Kings League. / Marc Asensio

Mientras Ibai, Guanyar, Montoya y la mayoría de presidentes del resto de clubs que se medían este domingo estaban en el estadio Cupra Arena montado en la Zona Franca de Barcelona, The Grefg se ha quedado en casa por el mosqueo. "¿Para qué queréis que vaya? ¿Para ver a Montoya con otro equipo y que me entren ganas de pegar un puñetazo al de la marca? Para eso me quedo en mi casa, tranquilito", decía ayer el propio 'streamer' en su canal, en referencia a la empresa que cree que ha forzado el cambio de equipo: Garnier.

Guanyar, el locutor de Porcinos encargado de la retransmisión del partido para los suyos, ha ido a machete contra TheGrefg. Y Montoya, aunque más comedido, ha participado también de la juerga. "Hombre, hay que asistir a los partidos, es verdad...", ha lanzado. "Eres la única persona que me caía bien de los que están ahí", le respondía, más tarde, TheGrefg. "Montoya va donde brilla", ha intercedido Guanyar. "Montoya brilla un montón, pero Porcinos, hoy, no", ha zanjado el 'streamer' atacado, cuyo equipo ha acabado ganando.

Por eso los múltiples mensajes en pos de la superación personal de Montoya. Por eso los "hay que estar animado, estar con el equipo, hay que ir pa'rriba". Por eso el último guiño a su situación personal (cuyo desenlace es aún un misterio, pues el programa sigue en marcha): "Montoya ha pasado mucho coraje y aquí está".