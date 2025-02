O «paxaro» do coro do Centro Cívico de Coia opta ao Mestre Mateo

O filme «Filmei paxaros voando» é finalista ao mellor documental nos Premios Mestre Mateo. A súa directora, a viguesa Zeltia Outeiriño, asistirá mañá domingo ao pase e ao posterior coloquio nos Multicines Norte ás 17.30 horas. A cinta tamén se poderá ver alí o luns e o martes á mesma hora. O traballo, con tomas en Vigo e Ourense, reflexiona sobre o desarraigo e a difícil relación coa súa nai.

«No inicio, o meu punto de mira principal era o meu tío Antonio Outeiriño, un artesán textil galeguista que traballou nos anos 80. Eu quería saber máis del e do seu entusiasmo creativo, incluído o labor de investigación artesanal sobre o liño galego e como o reinterpretou para o deseño de vangarda», explica a realizadora.

Admite que «eu identificábame moito con el pola súa ideoloxía, polo compromiso coa terra... En cambio, non quería parecerme á miña nai Socorro».

Así, na procura do seu tío foi como acabou atopando o lazo profundo coa súa proxenitora. «Ao pasar máis tempo xuntas, cambiou a miña mirada; acabei levando a miña ollada sobre ela máis alá da nai para fixarme nela como muller, admirala como poeta e música», xa que Socorro fora directora do coro do Centro Cívico de Coia, detalla a filla directora.

Co avance da historia, a pantalla amosa os enfrontamentos e despois vira á suavidade do amor e a admiración. «Ela estaba diagnosticada de fibromialxia e precisaba cada vez de máis coidados. Eu vivía en Barcelona, quería f acer a película pero tiven que enfrontar os coidados. Pasei moito máis tempo con ela e ela apoderouse da película. A protagonista acabou sendo ela», sinala

O desarraigo tamén é un tema destacado. «Eu marchei a Barcelona para estudar Cinema. Pasaran dúas décadas; tiña 40 anos e non abandonara a idea de regresar a Vigo. Estaba en crise. Non estaba conforme coa miña vida; non casara, non tivera fillos, non botara raíces en Barcelona. Pesábame a distancia. Quería falar diso a través do filme co que abordei a biografía familiar e persoal», confesa.

O seu tío Antonio foi a ponte, máis ben «o paxaro que voaba máis alto» da familia e ao que comezou a filmar para seguir coas restantes ‘aves’ . «Os paxaros sérvenme tamén como metáfora da liberdade», engade a realizadora.

Respecto ás reticencias iniciais da nai para ser filmada, Outeiriño sinala que «ela aceptou só cunha condición, que a película servira para axudar a alguén. Eu penso que esa premisa cumpriuse». Ademais de axudala a ela, nos coloquios nas salas «vexo que á xente tamén lle serviu. Iso é moi bonito», remata.