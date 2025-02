Gabriela Guillén desvela el primer apellido que ha escogido para su hijo con Bertín Osborne: «He decidido que...»

Una semana después de que el Juzgado de Alcalá de Guadaira (Sevilla) hiciese pública la sentencia que reconoce a Bertín Osborne como el padre del hijo de Gabriela Guillén, tras el juicio por la paternidad del menor que se celebró el pasado 22 de enero -y al que el artista no se presentó-, la esteticien sigue sin tener noticias del presentador.

A pesar de que su abogado aseguró que su intención era llegar a un acuerdo amistoso respecto al convenio regulador del niño, sin necesidad de interponer ninguna demanda, por el momento no ha dado ningún paso al frente. Todavía no ha habido ningún tipo de conversación entre las partes para fijar el acuerdo de manutención del pequeño ni el régimen de visitas, una vez que la paraguaya ha solicitado la custodia exclusiva de su hijo y ha decidido que lleve en primer lugar su apellido.

Y así lo ha revelado Gabriela en su reaparición ante las cámaras en el estreno del nuevo espectáculo del Mago Pop. Al hilo de los impresionantes trucos del ilusionista, la ex de Bertín ha bromeado respecto a quién haría desaparecer si tuviera poderes: "Si tuviera esa magia... Vamos, no me tiréis de la lengua, no me tires de la lengua" ha exclamado entre risas, dejando entrever que haría "desaparecer" a quien todos nos imaginamos.

Asegurando que está "bastante tranquila y enfocada en mi trabajo y en mi hijo, que ya está grandote y ya va a la guardería porque si no es imposible y no tengo tiempo de nada", la esteticien ha explicado que, aunque el juez ha fijado que su hijo lleve el apellido del cantante, ha sido ella la que ha decidido que en primer lugar figure Guillén y en segundo Ortiz. "La madre tiene derecho a elegir y he decidido el primer apellido que es el mío" ha sentenciado rotunda.

Y confirmando que en estas semanas no ha habido ningún tipo de contacto con Bertín, Gabriela ha reconocido que no tira la toalla. "Yo estoy tranquila, tengo la conciencia tranquila, estoy tranquila, duermo bien y no tengo que decir nada más" ha asegurado.

Un estreno el del Mago Pop al que también ha asistido José Luis López 'El Turronero', del que ha aclarado que no está ejerciendo de "intermediario" sino que es "amigo mío", y en el que ha dejado claro que no le gustaría que apareciese de sorpresa el cantante: "Si viniese él, pues entonces no vendría, yo no vendría, yo no vendría". "Un encuentro más íntimo que por aquí. Íntimo entre nosotros, no de la prensa" ha confesado cuando le hemos preguntado cómo le gustaría que fuese su reencuentro con Bertín.