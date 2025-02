Sale a la luz el grave y tenso momento que vivieron Anabel Pantoja y David Rodríguez durante el ingreso de su hija

Coincidiendo con la marcha de David Rodríguez de Gran Canaria para regresar a Córdoba y retomar sus compromisos profesionales dos meses y medio después del nacimiento de su hija Alma, ha salido a la luz el tenso y desagradable momento que vivieron Anabel Pantoja y su pareja mientras su pequeña se encontraba ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno-Infantil de Las Palmas.

Aunque la niña está completamente recuperada y se encuentra en su domicilio desde el pasado 27 de enero -cuando recibió el alta-, durante los 18 días que permaneció hospitalizada sus padres vivieron en palabras de la influencer una auténtica "pesadilla", en la que a la preocupación por el estado de su bebé se unió el complicado episodio con el que tuvieron que lidiar en esos días.

Ha sido la periodista Marisa Martín Blázquez la que lo ha contado este domingo en 'Fiesta': "Durante la estancia de Anabel y David en el hospital por el ingreso de su hija, ocurrió algo muy grave. Alguien entraba, un amigo de Anabel, y se percató de que una persona del centro hospitalario estaba tomando imágenes de los amigos famosos que habían ido a visitarles", ha relatado. "Lo que inmediatamente hizo ese amigo fue captar esa imagen para que su testimonio no quedara únicamente en su palabra, sino para que también hubiera una prueba gráfica de ello" ha asegurado, revelando además que dicha persona trabajadora del centro médico habría intentado también fotografiar a la pequeña Alma.

Una información que ha ampliado Luis Rollán, que ha revelado que una vez que Anabel se enteró de este desagradable suceso puso en "preaviso" al hospital de lo que estaba haciendo uno de sus empleados, y el centro habría activado un "protocolo" para proteger tanto a la recién nacida como la privacidad de los amigos y familiares de la sobrina de Isabel Pantoja que estuvieron a su lado durante el ingreso de su niña.

"Me cuentan que se duplica, durante la estancia de Anabel, las visitas a otros familiares a la UCI. Por ejemplo, si por personas eran dos, allí llegaba mucha gente. ¿Qué es lo que hace el hospital? Controlar eso. Se pone totalmente al servicio de Anabel, no por ser quien es, pero para proteger y sobre todo porque además porque esa foto no puede llegar a ningún lado porque estamos hablando de un menor", ha asegurado, afirmando que la influencer está "súper hiper mega agradecida al hospital" por cómo se han portado con ellos.

Amor Romeira, íntima amiga de Anabel y presente en el plató de 'Fiesta' cuando Martín-Blázquez y Luis Rollán han dado esta información, ha reconocido que, "aunque la información es un poco cierta, no de tal forma". "Creo que todo esto va a enturbiar un poco la gran labor que ha hecho la gente que trabaja en el Materno. Para ser justo, no existe ese momento en el que pillan sacando una foto a la niña. Eso no es verdad. Lo que existe es que hay un amigo de Anabel que se da cuenta de que una persona que trabaja dentro del hospital se está encargando de salir fuera a los medios de comunicación y de grabarnos cuando estamos llegando. Hay una queja por parte de un amigo de Anabel", ha aclarado, quitado hierro a lo sucedido.