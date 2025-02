El mensaje de Martínez-Almeida a Teresa Urquijo con motivo de su paternidad: «No es hijo mío»

José Luis Martínez-Almeida ha visitado este lunes el plató de 'Espejo Público' y, como no podía ser de otro modo y derrochando su simpatía y su espontaneidad habitual, se ha pronunciado sobre su futura paternidad junto a Teresa Urquijo, que él mismo anunció a través de sus redes sociales hace unos días y de la que cada vez conocemos más detalles.

El pasado jueves el alcalde de Madrid asistía sin su mujer -con la que el próximo 6 de abril celebrará su primer aniversario de boda- a la presentación del cartel de la Feria de San Isidro 2025 en Las Ventas, y durante un corrillo con diferentes periodistas revelaba que esperan un niño, acabando así con los rumores de que su primer hijo sería una niña.

Además, entre risas, aseguraba que el nombre de su vástago es cosa de Teresa y, aunque todavía no lo ha elegido, sí tiene claro que no se llamará José Luis como su padre porque a la joven no le gusta cómo se llama su marido ni tampoco es partidaria de los nombres compuestos.

Y así se ha reafirmado este lunes, tras reaparecer públicamente con su esposa en el derbi Real Madrid-Atlético de Madrid durante su charla con Susanna Griso, confesando resignado que está dispuesto a "ceder" en todo menos en una cosa. Y es que a pesar de que Teresa es forofa del equipo merengue, el político popular tiene claro que su hijo será un apasionado del club colchonero como él: "Si no sale del Atleti no es hijo mío, no hay discusión. Si no es del Atleti es que algo ha fallado, en eso no hay debate. Cedo en todo menos en los colores futbolísticos" ha advertido con una gran sonrisa.

"A ella no le acaba de convencer el nombre de José Luis, a mí sí, que le voy a hacer, es el mío. Si fuera niña yo hubiera optado por ponerle María, me encanta ese nombre" ha añadido, dejando en el aire qué nombres baraja su mujer.

Además, Martínez-Almeida ha revelado que cuando nazca su hijo "voy a coger el permiso de paternidad completo". "Las primeras 6 semanas porque son obligatorias, pero también por convicción, porque no me quiero perder ni un segundo, y respecto a las otras 10, que no tengan ninguna duda los ciudadanos que hay un extraordinario equipo en el Ayuntamiento que lo harán perfectamente, y si tengo que cogerlas las cogeré", ha explicado.