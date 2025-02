Las dos versiones de Anabel Pantoja y David Rodríguez en el interrogatorio: «¿Por qué Anabel no lo dice y David sí?»

La investigación por presuntos malos tratos por parte de Anabel Pantoja y David Rodríguez a su bebé Alma está lejos de cerrarse. De hecho, la nueva magistrada designada para llevar el caso ha estipulado un tiempo máximo de 6 meses para cerrar la fase de instrucción, por lo que previsiblemente se alargará hasta el próximo julio. Una vez recabadas todas las pruebas y elaborado el informe, la jueza decidirá si se abre juicio oral contra la sobrina de Isabel Pantoja y su novio o si, por el contrario, se archiva la causa al no apreciar indicios de delito.

Queda mucho por delante y la pareja se enfrenta a unos meses complicados. Después declarar ante el juez y de conocer que la investigación se centra sobre todo en el fisioterapeuta, por ser el que estaba con la niña en el momento de los hechos, la pareja ha tomado una drástica decisión.

«Tienen dos abogados diferentes, cada uno declarará y será representado por su abogado, pero no porque vayan el uno en contra del otro, sino porque es una estrategia procesal y que es habitual en este tipo de casos», explicaron en 'Espejo Público'.

«Hay diligencias que practicar, esto está casi recién empezando, pero la información que manejo es que las declaraciones de los padres, que se hicieron de manera separada, presentan alguna contradicción y no coincidirían», añadió la colaboradora.

«Es evidente que hay en momentos que están los dos juntos con la bebé cuando ocurre el episodio, pero hay momentos en los que no están hasta que la madre llega a ese coche donde está el padre con la niña según él mismo ha narrado. Contradicciones que hay que verificar, contrastar y entiendo que coteja».

«Los dos cuentan el episodio del coche, pero solo hemos visto la declaración de David, no la de Anabel. La declaración de David se alargó más en el tiempo porque a lo mejor por el nerviosismo o si eso debía o no decirlo empezó a hablar de problemas en la pareja y él empezó a narrar una serie de hechos que hizo alertar al juez de que 'oye aquí pasa algo'», aseguró Paloma García-Pelayo.

«Hay contradicciones y los detalles creo que no es prudente llegar más allá, pero yo entiendo que no tienen que ver con relaciones de la pareja, sino que son contradicciones que tienen que ver con los episodios que se están investigando que es la causa y el mecanismo por las que se han producido las lesiones que presuntamente están relacionadas con un maltrato infantil».

Ahora ha salido a la luz una parte de la versión de Anabel Pantoja. «Entra a declarar, la primera. Contesta a todas las preguntas que se le hacen, cuenta el episodio. Ella está en el centro comercial, recibe la llamada de su pareja y cuenta que encuentra a la bebé de una manera y que necesitan ir a la clínica. Y además añade que su hija había tenido síntomas parecidos en días anteriores, hasta ahí», desveló la periodista.

«Después entra su pareja, el padre de la criatura y ofrece su declaración. Y son declaraciones diferentes. Ayer hablábamos de las contradicciones. David da todos los detalles de como interactúa con la niña en el coche y como la manipula y lo que deja de hacer. Pero introduce un detalle que no tenían hasta entonces que es que la niña ha necesitado atención médica antes del día 9 y que han estado en un centro médico».

«Anabel no refiere eso, el padre sí. Y se introduce que antes del día 9 ha pasado algo más. Parece que es el día 8. Ella en sus redes el día 8 sube cosas. Pero según lo que manejo parece que es el día anterior. ¿Por qué Anabel no lo dice y, sin embargo, David sí? No hay que buscarle tres pies al gato. Hay que buscar las anomalías o que no coincide el testimonio completo esto lleva a que la jueza quiera ver todos los informes médicos que existan de esta niña por si tienen relación con lo que ocurre a partir del día 9», comentó Paloma García-Pelayo.