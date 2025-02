«É unha heroicidade manter un grupo durante 30 anos»

O Teatro Afundación de Vigo acolle hoxe o VIII Concerto Solidario Por Eles e por Elas, en beneficio de Stop Leucemia, Fundación contra el Cáncer Hematológico, co apoio da Xunta. Actuarán Guadi Galego, Ardentía, o Orfeón Mariñeiro do Berbés e Os Carunchos que mañá celebran 30 anos na Sala Rebullón. Falamos con Luis Caruncho, o componente con máis historia na banda galega.

Cumpren 30 anos e publican «Unha gorxa chea de paxaros», un libro disco (Xerais) de homenaxe a Manuel María.

Ao longo do tempo tiñamos poemas de Manuel María musicados. Todo o mundo neste país ten conexión coa poesía deste autor que para nós é o poeta total. Eu creo que el é unha enciclopedia de poesía. Tamén quixemos acompañalo cun libro, con ilustracións de Laura Romero, ademais dun texto de Xurxo Souto que fala sobre Manuel María na historia da música galega e outro texto sobre o noso grupo de Xaneco Tubío.

Non sei como o ven vostedes pero é unha heroicidade que un grupo cumpra 30 anos.

É unha heroicidade porque é difícil manter un grupo tanto tempo pero se sentes a música, a lingua e o país como os sentimos nós con sorte e con ganas podes conseguilo.

Os Carunchos, coa nova formación trala saída de Alberto Costas. / O.C.

Mañá sábado, tocan na Sala Rebullón con todas as formacións do grupo.

Vai haber un par de baixas por motivos familiares e outros. Faltarán os percusionistas Miguel Souto e Alberto Costas. O resto estaremos todos e todas. Seremos unhas 12 persoas entre membros actuais e xente que estivo no grupo. Aí si faremos un repaso grande da discografía e das agrupacións. Chamámoslle Festa 30 Aniversario.

Quizais cando alguén marcha do grupo é o peor nunha banda...

O momento cando alguén marcha non é un momento ledo. Ás veces, marchan por pequenas diferencias ou porque se pecha unha etapa. O tempo posterior é de refresco porque entra unha cara nova (a última é a de Gabi Vacaloura no lugar de Berto Costas) ou a dinámica do grupo cambia. É agridoce porque empeza algo novo pero acaba a outra etapa. Botas de menos a xente.

Que lle animou a formar un grupo con Pili, Xiao e Maica hai tres décadas?

O ben que o pasabamos xuntos. iñamos dunha foliada dunha mítica taberna de Pontecaldelas chamada Heiche de dar queridiña. Alí, facíamos unhas gaiteiradas tremendas. De regreso á casa, iamos no coche e empezamos a falar de crear un grupo. Nunca pensamos en chegar ata aquí.