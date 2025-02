Las redes sociales reaccionan al cártel de la Feria de San Isidro con Victoria Federica como protagonista: «¡Qué vergüenza!»

Victoria Federica de Marichalar se ha convertido en la imagen de la Feria de San Isidro 2025 tomando así el relevo a Cayetana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera.

Un cartel que se ha dado a conocer este jueves, 6 de febrero, en la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid, en la gran gala que ha tenido lugar y a la que han acudido grandes rostros conocidos.

Allí, la joven se ha mostrado "muy contenta" ante los medios de comunicación y ha atendido a todos los reporteros que se encontraban en el photocall, siendo la primera vez que habla con la prensa en un acto público.

La hija de la Infanta Elena y Jaime de Marichalar se mostraba nerviosa, pero orgullosa "de que me hayan elegido a mí" y aseguraba estar expectante ante el gran resultado: "A ver qué tal ha quedado porque no lo he visto".

Además, la nieta de los reyes eméritos ha confesado que protagonizar el cartel "significa muchísimo y estoy muy contenta" y se ha mostrado discreta al preguntarle qué ha opinado su familia del resultado: "No lo sé porque no lo he visto ni yo".

La reacción de las redes

La nueva imagen del cártel de la Feria de San Isidro ha generado gran controversia. La elección de Victoria Federica como protagonista ha sido algo muy comentado en redes sociales y muchos se han lanzando a criticar la decisión.

«Qué vergüenza», «promociona la barbaria y los cuernos», «representa a esa España nostálgica de la oscuridad franquista», han sido algunos de los comentarios que se han visto en 'X'.