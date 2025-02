La emotiva carta con la que Cristina Pedroche desvela el sexo de su bebé: «Me hace sentir imparable»

Dos años después de que la prensa desvelara el primer embarazo de Cristina Pedroche, la presentadora y Dabiz Muñoz anunciaron la llegada de su segundo hijo. El 28 de diciembre, la pareja sembró la duda entre los seguidores de ambos al colgar un vídeo mostrando un test de embarazo. La fecha escogida hizo creer que podría tratarse de una inocentada, pero nada más lejos de la realidad.

Lo que se desconocía hasta el momento era el sexo de bebé que espera, pero ya lo ha compartido con todos sus seguidores a través de una emotiva carta en su perfil de Instagram.

«Carta a mi bebé. Todavía no has llegado y ya me muero de amor todo el rato. Has sido un bebé muy buscado, muy deseado y muy querido. Creo que esta vez soy más consciente de todas las emociones tan bonitas que me esperan, sobre todo esta vez lo siento más real», comienza diciendo. «Me encanta saber que mi cuerpo está creando vida. Me hace sentir imparable, que puedo con todo».

«En casa estamos todos locos de ganas por verte, sobre todo tu hermanita que no para de darte besos y abrazos. Todo el rato me hace gestos para que te saque de la tripa, pero ya le he dicho que te faltan unos meses y que tú también tienes muchísimas ganas de estar con ella. No sé cómo voy a poder gestionar tanto amor. Imagino que os tocáis, que os miráis, que os dais un beso… y estallo».

«¡Qué maravilloso es, que no solo puede crear vida, sino que también lo alimenta y lo protege!», reflexiona. «Te amo con locura, bebé. Tu papá, tu hermanita y yo te adoramos. Te quiero hijo», termina diciendo desvelando que están esperando un niño.