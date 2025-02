Claudia Bavel contraataca y podría demandar a Iker Casilla por difundir vídeos íntimos suyos: el comunicado de la influencer

Tras el comunicado oficial que ha emitido Iker Casillas en el que ha asegurado que "no he concedido una exclusiva ni he rentabilizado aquello que considero más personal y reservado" y acusando a Claudia Bavel de acudir a programas para lucrarse a su costa, esta última ha emitido un comunicado respondiéndole a través de sus redes sociales.

"Es difícil aceptar que sin ningún tipo de consideración, determinadas personas acudan a programas para hablar de mí o de mi entorno. Se difunden vídeos de mal gusto y cualquiera sin ningún conocimiento de causa se siente con derecho a lanzar comentario, especulaciones y opiniones de cualquier tipo sobre mi vida con un menosprecio absoluto, atentando contra mi intimidad y mi honor", ha expresado el futbolista.

Ahora, ha sido la creadora de contenido para adultos la que ha roto su silencio y ha asegurado que "como cualquier persona tengo derecho a compartir mis experiencias y vivencias sin que ello implique un ataque o una vulneración de la intimidad de terceros".

Ha recordado que una relación "es una vivencia compartida" y por ello, "expresar mi parte de la historia no es una invasión de privacidad, sino el ejercicio de mi derecho a la libre expresión". Por eso, a Claudia le sorprende que "se pretenda presentar mi testimonio como un ataque, cuando en todo momento he difundido información veraz y que sirve de respuesta a la negativa de una relación amorosa".

De esta manera, ha asegurado que todo lo que ha compartido públicamente "se basa en hechos reales que forman parte de mi vida y de mi experiencia personal". Además, también ha explicado que "no todo vale" para desacreditar a alguien ni para imponer una única versión de la historia.

Sin más, Claudia ha lamentado que "esta situación haya escalado de esta manera y que se intente convertir mi relato en una cuestión de honor o difamación" y en su defensa "me reservo las acciones necesarias para proteger mi integridad y mi reputación frente a cualquier intento de desinformación o ataque infundado contra mi persona".

Se recrudece la guerra entre ellos

Se recrudece la guerra 'fría' entre Iker Casillas y Claudia Bavel. Después de que el exportero del Real Madrid respondiese a la entrevista de la actriz de cine para adultos en '¡De Viernes!' -en la que mostró audios privados del exjugador diciéndole lo "buenísima" que está- emitiendo un rotundo comunicado defendiendo su derecho al honor y a la intimidad y anunciando medidas legales porque "no todo vale", la creadora de contenido contraataca.

A pesar de que ante las cámaras guarda silencio y no se pronuncia sobre el enfado de Casillas con ella por contar al detalle cómo fue su relación, Claudia sí ha hablado con varios periodistas y ha adelantado los pasos que dará en los próximos días.

Uno de ellos, Kike Calleja, que ha revelado en 'Vamos a ver' que la influencer no se da por "aludida" con el comunicado del ex de Sara Carbonero y le da "exactamente igual". Como ha asegurado, no ha hecho "daño" a Íker porque podría haber mostrado "muchas más cosas". Y, lejos de dar un paso atrás tendría la intención de conceder una nueva exclusiva en los próximos días, ya que su intención es ir a un reality y hará lo que sea necesario para lograrlo.

Además, la historia podría dar un giro de tuerca de ser cierto lo que ha contado Javi de Hoyos en 'Ni que fuéramos', y que pasa porque Claudia se estaría planteando demandar al exfutbolista al enterarse de que presuntamente Casillas habría difundido vídeos íntimos suyos a terceros sin su consentimiento.

Tranquila, aunque algo saturada por la expectación mediática que se ha creado a su alrededor, la actriz de cine para adultos da la callada por respuesta a esta información y deja en el aire si es cierto que se está pensando la posibilidad de tomar medidas legales contra Íker por compartir supuestamente con amigos vídeos de ambos en actitud íntima.