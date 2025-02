Un amigo de Anabel se sincera acerca de la desconfianza de su entorno sobre David Rodríguez: «Cosas tan horrorosas y feas...»

Anabel Pantoja y David Rodríguez continúan en el ojo del huracán por la investigación judicial por un presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma por las lesiones que la pequeña presentaba cuando ingresó de urgencia en el Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria el pasado 11 de enero. Mientras el foco está puesto en el fisioterapeuta cordobés por ser él quien se encontraba con la niña cuando sucedieron los hechos, no dejan de surgir informaciones relativas a la pareja.

Y después de que se especulase con que el entorno cercano de la influencer desconfiaría de David y algunos de sus amigos se habrían puesto en contacto con periodistas para intentar acabar con la relación y que Anabel se enterase de ciertos episodios, fuentes cercanas a la sobrina de Isabel Pantoja han dejado claro a la revista '¡Hola!' que la pareja está unida, va a una y no hay ningún tipo de fisura entre ellos. Y, aunque están pasando por los días más complicados de su vida, están convencidos de que todo caerá por su propio peso porque nada de lo que se está diciendo tiene fundamento; y su hija está sana que es lo más importante.

Además, cuentan con el apoyo incondicional de los suyos, como ha expresado Luis Rollán ante las cámaras de Europa Press, negando que él haya desconfiado en ningún momento del novio de Anabel, y enviando un consejo a la influencer para sobrellevar este delicado trance.

"Yo lo único que te puedo decir es que ella y su pareja tienen todo mi apoyo, que bastante mal lo han pasado con lo que han tenido que vivir para que ahora que ya por fin la niña está en casa, siga con toda esta historia. Así que todo mi apoyo, todo mi cariño y paciencia, porque de verdad cada vez escucho cosas tan horrorosas y tan feas que honestamente no lo entiendo ni lo comparto" asegura.

Su recomendación a Anabel, "que ponga todo en manos de sus abogados. Cuando consideras que se está faltando a la verdad y están acusándote de cosas que no has hecho, quien acuse lo tiene que demostrar. Y que ahora lo único que se tiene que centrar es en su familia, y sobre todo en el bienestar y en que su hija esté bien. Que bastante mal lo han pasado".

"Así que yo desde aquí mandarle, bueno, se lo he dicho en privado, pero desde aquí también mandarle todo mi cariño, mi apoyo y mi amor y que no está sola, no están solos" confiesa, dejando claro que "no me creo nada de eso" cuando le hemos preguntado si el entorno de la prima de Kiko Rivera desconfía de David. "Yo confío en ellos, en los dos" sentencia.