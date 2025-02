Iker Casillas emite un rotundo comunicado tras la entrevista de Claudia Bavel: «Mi reputación dañada»

A pesar de la discreción con la que siempre ha intentado llevar su intimidad, Iker Casillas no deja de protagonizar titulares relacionados con su vida amorosa. Semanas después de que se rumorease que mantenía una relación con María José Suárez tras ser sorprendidos disfrutando juntos de la noche madrileña -algo que ambos negaron rotundamente-, el exportero del Real Madrid era fotografiado en Barcelona con la actriz de cine para adultos Claudia Bavel.

La revista 'Diez minutos' publicaba el miércoles pasado en su portada unas instantáneas de ambos abandonando el mismo hotel tras haber pasado supuestamente la noche juntos y, al ver la reacción de indiferencia del ex de Sara Carbonero ironizando con que las imágenes eran "muy ilustrativas", la creadora de contenidos no dudaba en sentarse en el plató de '¡De Viernes!' para relatar con detalle cómo fue su relación con Casillas.

Asegurando que llevaban juntos desde el pasado mayo, Claudia ha revelado que es mejor futbolista que amante y que Bad Bunny y Ozuna son mejores amantes que el exjugador. Y, lejos de quedarse ahí, hacía públicos unos audios en los que el exjugador le comentaba lo "buenísima" que está, convirtiéndose rápidamente en virales y desatando cientos de comentarios jocosos sobre Iker.

Por si la entrevista de la actriz de 'Only Fans' no fuese suficiente, Belén Esteban y Kiko Matamoros han destapado en 'Ni que fuéramos' la relación secreta que el ex de Carbonero habría mantenido presuntamente con Lara Dibildos durante más de un año, deslizando que podría haber sido desleal a la madre de sus hijos con la actriz.

Informaciones que han hecho que Casillas emita un comunicado urgente en su cuenta oficial de Twitter, en el que a través de 8 puntos se muestra tajante y anuncia que va a tomar medidas legales para salvaguardar su derecho al honor y a la intimidad.

"Ante los hechos inadmisibles que han ocurrido en los últimos días y las graves consecuencias personales que están provocando me veo en la necesidad de expresar lo siguiente" comienza:

"1) Desde los 14 años me dediqué al fútbol profesional, una carrera que me ha dado muchas alegrías, quizá la mayor y de la que más orgulloso me siento haya sido la de recibir un enorme cariño y apoyo por parte del público. Sin embargo, también ha conllevado un interés sobre aspectos de mi vida privada que siempre he querido mantener fuera del foco mediático, ya que pertenecen a mi estricta intimidad" explica.

"2) A pesar de este interés, jamás he negociado con mi vida privada, no he concedido una exclusiva ni he rentabilizado aquello que considero más personal y reservado. Es más, siempre he pedido respeto y me he mantenido la margen de cotilleos, rumores y especulaciones" ha querido destacar, asegurando en el 3º epígrafe que "hace casi 5 años que vivo retirado del fútbol, realizando otras actividades empresariales en el sector privado. Sé que nunca voy a ser completamente anónimo, pero sí quiero llevar una vida normal como cualquier persona de mi edad y circunstancias. En definitiva, como cualquier ciudadano de este país".

"4) A pesar de lo anterior, se lamenta de que "cada cierto tiempo" su nombre e imagen "vuelven a ser cuestionados. Mi reputación dañada y atacada y mi intimidad mercantilizada y utilizada como un mero entretenimiento o 'recurso televisivo más'.

Y es entonces cuando pasa a hablar de Claudia, cuyo nombre evita en todo momento:

"5) Es difícil aceptar que sin ningún tipo de consideración, determinadas personas acudan a programas para hablar de mí o de mi entorno. Se difunden vídeos de mal gusto y cualquiera sin ningún conocimiento de causa se siente con derecho a lanzar comentario, especulaciones y opiniones de cualquier tipo sobre mi vida con un menosprecio absoluto, atentando contra mi intimidad y mi honor".

"No todo vale" para obtener un lucro fácil o fama a su costa, denuncia, insistiendo en que su notoriedad se debe "únicamente a muchos años de trabajo y constancia" y reiterándose en que "he intentado por todos los medios proteger mi intimidad".

Por tanto, explica que como la situación se ha vuelto "insostenible" no piensa "permitir más intromisiones en mi vida privada ni actuaciones que vulneren o menosprecien mi honor". "Lo hago por mí y por todos los que me rodean, que de manera directa y grave se ven afectados, como por lo lado saben y conocen los que llevan a cabo estas acciones sin que les importe nada" afirma tajante.

Un comunicado que concluye advirtiendo que por el hecho de ser "personaje público" no va a consentir que no se le respete porque tiene derecho "como cualquiera" a tener "intimidad y vida privada". "Por ello y como vengo haciendo desde hace tiempo he dado instrucciones para que cualquier vulneración de mi intimidad y/o honor, venga de quien venga y sea en medio que sea, sea perseguido legalmente mediante acciones civiles oportunas, reclamando los daños que están conductas hayan causado" advierte, dejando claro que piensa tomar medidas legales contra Claudia.