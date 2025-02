Carmen Lomana carga contra 'MasterChef Celebrity' y desvela su desagradable experiencia: «Fue pesadilla en la cocina»

Carmen Lomana se ha lanzado de lleno al mundo de la escritura. La socialité se ha animado a mostrar su faceta más desconocida a través de sus memorias. 'Carmen Lomana. Pasión por la vida' narra su vida y permite conocer la cara más personal y desconocida de uno de los rostros televisivos más polémicos de nuestro país.

En su obra Carmen Lomana habla de su primer amor, de la muerte de su marido, se abre en canal sobre un doloroso episodio relacionado con su maternidad y por supuesto, de su etapa en televisión y de algunos de los realities en los que participó a lo largo de los años.

La socialité fue una de las concursantes de 'MasterChef Celebrity' en el año 2018 y su experiencia no fue lo que ella se esperaba. «Entré muy ilusionada, pensando que me iba a encantar, y realmente fue 'pesadilla en la cocina'. Fue agotador, no teníamos ni un sitio cómodo para poder descansar. Adelgacé cinco kilos, porque soy vegetariana (¡casi tanto como en Supervivientes!)", relata.

«Las grabaciones se hacían interminables, me sentía muy incomprendida. Yo reconozco que no cocinaba muy bien, pero daba muchas risas, sobre todo con Mario Vaquerizo, pero no volvería porque no fue mi mejor programa».

Carmen Lomana no ha sido la única celebrity que ha rajado de su experiencia en el programa de TVE. Rostros como Patricia Conde, Xuso Jones o Rubén Ochandiano también compartieron su paso por el reality.