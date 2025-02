El desgarrador vídeo con el que Carlo Costanzia ha vuelto a las redes: «Pensamientos intrusivos de suicidio y retomar malos hábitos»

Hace un tiempo que Carlo Costanzia decidió romper con todo y desaparecer de las redes sociales. El novio de Alejandra Rubio optó por desconectar de todo lo que le rodeaba cerrando su perfil, para centrarse en recuperar la vida que perdió.

Ahora, a punto de recobrar la libertad, ha decidido regresar y lo ha hecho un desgarrador vídeo con el que ha querido reflejar como se ha estado sintiendo durante este tiempo. «El vídeo creo que lo dice todo. Después de mucho tiempo parece que estamos de vuelta y creo que esta era la mejor forma para resumir un poco porque he estado tanto tiempo desconectado», explica.

«En este tiempo de lucha conmigo mismo, de mucho sufrimiento, de largas conversaciones con mi ego, de duro trabajo, de búsqueda de mi verdadero yo, donde he pasado por los momentos más oscuros de mi vida, aun creyendo haber pasado ya por ellos demasiadas veces, donde he tenido que lidiar con infamia, mentira, acoso, depresión».

«Abandonado por mucha gente que pensaba amiga, familiares que me han dado la espalda a nivel personal y laboral, de noches encerrado, noches en vela, mañanas sin querer levantarme de la cama, pensamientos intrusivos de suicidio y de volver a retomar malos hábitos, de caer en lo fácil, de rendirme y querer escapar de todo», confiesa.

«No ha sido fácil callar la voz de mi ángel mano para anteponer lo bueno, lo difícil, el trabajo duro, la lucha interna y mental", prosigue. "He entendido que Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros, donde una vez más he corroborado que lo que no te mata te hace más fuerte. Que los problemas son problemas porque tienen una solución y si no, no lo serían. Simplemente, es la vida que avanza y da sabias lecciones».

«En este tiempo he encontrado la verdad, la gente que vale la pena, la que se ha quedado a mi lado en las peores y los que seguirán estando en mi mesa el día del triunfo. El apoyo incondicional de la familia, el amor y sobre todo, este bellísimo regalo del cielo transformado en vida que lleva mi sangre, mis genes, mi legado, mi hijo», termina diciendo regalando a sus seguidores una tierna imagen junto a su hijo Carlo y Alejandra Rubio.