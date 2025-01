La dura confesión de Carmen Lomana sobre su maternidad: «Un capítulo que no quiero recordar»

Carmen Lomana se ha lanzado de lleno al mundo de la escritura. La socialité se ha animado a mostrar su faceta más desconocida a través de sus memorias. 'Carmen Lomana. Pasión por la vida' narra su vida y permite conocer la cara más personal y desconocida de uno de los rostros televisivos más polémicos de nuestro país.

En su obra Carmen Lomana habla de su primer amor, de la muerte de su marido e incluso se abre en canal sobre un doloroso episodio relacionado con su maternidad y que hasta ahora no había contado.

«Me quedé embarazada de Guillermo al poco tiempo de estar saliendo con él. En Navidades me empecé a encontrar mal. Sentía que me moría. Mi madre me llevó al ginecólogo y el veredicto fue un embarazo extrauterino», relata.

«Estaba blanca de lo mal que me sentía. Un mareo constante. Angustia y desesperación. Me ingresaron de inmediato para meterme al quirófano. Necesitaba una intervención urgente porque mi vida corría peligro. Me quitaron todo el lado de la trompa izquierda. La derecha estaba perfecta. Me hizo una ligadura de trompas. ¡Me dejó estéril para siempre! Lo recuerdo como un momento terrorífico».

Pero eso no puso fin a sus intentos de convertirse en madre. Según ella misma desvela en el libro, Carmen volvió a intentarlo a través de la fecundación 'in vitro'. «Pero a veces las cosas no salen como pensamos o creemos. Sobre todo hasta que un día me levanté y... ¡sangre! ¡Mucha sangre! ¡No! Aborto. ¡Drama! Lloraba sin consuelo. Tuve varios intentos que fueron en vano. Un capítulo que no quiero recordar. No quiero seguir. Soy una superviviente, nunca imaginé todo lo bueno que me sucedería después, la multiplicación del cariño después de haber perdido a mi todo».