«A xeración Z tamén necesita rirse un pouco»

Como xorde a idea deste podcast?

Adrián: Alex e mais eu somos creadores de entretemento e viamos que non é que falte contido en galego, pero hai pouco. E creo que tamén somos responsables de facelo, porque somos dous creadores de Galicia que tamén queremos prosperar dentro de Galicia e é unha boa premisa: apetécenos, podemos, por que non o facemos?

Contactastes para este proxecto ou xa bos coñeciades de antes?

Alex Novo: Eu estaba vivindo en Barcelona e mudeime a Galicia para estar máis preto dos meus. Cando escoitei o podcast de @salseologia, vin que tiña acento galego e decidinme a falarlle. Como el non amosa a súa cara en redes faleille para ver se nos coñeciamos, e resulta que non. Cando me mudei a Santiago, a primeira vez que quedamos xa tratamos o tema de que os contidos que se fan aquí en Galicia non están centrados únicamente en entretemento. E nós queriamos facer entretemento e humor, así que decidimos traballar xuntos e facer este podcast.

Adrián: Traballar xuntos e enfadarnos xuntos tamén.

Alex: Certo. A gracia do podcast é que ‘chocamos’ moito, sempre dende o humor. Somos dúas persoas que están falando de diferentes temas e teñen que poñerse de acordo e instaurar diferentes normas. A primeira é que está prohibido enfadarse.

Tanto lles custa chegar a un consenso?

Adrián: Ao final é o que fai rir á xente. Moita xente me di que cada vez que nos poñemos a discutir lle fai moita gracia e, gracias a iso, ímolo facer máis.

Cal vai a ser a periodicidade?

Adrián: Isto é algo que discutimos no podcast. A previsión, se non acabamos tirándonos dos pelos, serán uns dez ou doce episodios, pero depende do que pase polo camiño.

Alex: A intención é que sexa un podcast semanal. A gracia tamén é que tódalas decisións do formato tomámolas gravando porque queremos que todo o mundo sexa partícipe do que decidimos.

Hai moita improvisación?

Adrián: Unha das cousas que máis nos diferencia é que a min gústame moito a improvisación e a Alex non.

Alex: Eu son guionista. É o meu traballo.

Adrián: Gracias a el estou aprendendo a levar as cousas mellor preparadas, pero sempre xorden divagares, que é o que o fai máis divertido.

Que plataforma elixiron para o proxecto?

Alex: Spotify. Só é audio polo do momento.

Adrián: Se algunha produtora nos quere chamar para gravar en algún sitio e facernos todo non vamos a dicir que non.

Teñen outros proxectos entre mans?

Alex: Xuntos é a primeira cousa que facemos.

Adrián: E a última.

E de xeito individual?

Alex: Se hai sorte este 2025 vou dirixir un programa de trelerrealidade en galego.

Adrián: Ala, gafado!

Alex: Non. As cousas ocorren cando ti manifestas. Estamos ultimando os detalles e, se hai sorte, vou dirixir un programa de telerrealidade tamén en galego.

Adrián: Que bonito! A ver se me enchufas. Agora en serio: eu tamén estou intentando chamar a portas para volver a reconducir un podcast e tamén estou coa promoción do libro as voltas.

E non é máis arriscado apostar hoxe en día por un proxecto en galego?

Alex: Eu mudeime aquí e se somos de aquí, estamos vivindo aquí e queremos facer un proxecto persoal, por que non facelo en galego? Evidentemente se o facemos en castelán pode que o número de escoitas fose maior, pero tamén seriamos outro podcast máis. Ao facelo en galego é como posicionarse nun territorio que non está moi explorado polo de agora.

Adrián: Si que nos facilitaría moito que fose en castelán. O 98 por cento das miñas seguidoras son de Madrid, e Alex tamén traballa moito con Madrid e Barcelona, pero temos que apostar un pouco polo noso. Por fin alguén falando de calquera cousa en galego. Aínda que as escoitas fosen poucas ou non funcionase creo que é algo que paga a pena.

Como está a funcionar nestes primeiros pasos?

Alex: Eu tiña as expectativas moi baixas, pero a verdade é que non me esperaba que tanta xente nos escoitase. Levo catro anos facendo podcast e sei como funcionan, pero en castelán, en galego non. E, por exemplo, sorprendeume que tanta xente en 24 horas escoitase o primeiro capítulo.

E que pensan que ten este podcast que fai que chegue tan ben?

Alex: Ao estar en galego creo que provoca un sentimento de pertenza a nivel xeral e porque non hai moitos exemplos. Tamén porque o foco é o entretemento e o humor, non facemos reivindicacións de ningún tipo, non ten intencións máis aló, non por estar en galego imos falar de Rosalía de Castro ou das Cantigas de Escarnio el Maldicir. Somos nós, pero falando en galego. O imporante é o contido e o formato, non importa o idioma no que estea.

Pero está ben que a xente o saiba.

Adrián: Si, porque temos un pouco un deserto de entretemento en galego. Falta un pouco de humor no territorio do podcast. A xeración Z tamén necesita rirse un pouco.