Disculpa «total e inequívoca» del grupo Murdoch al príncipe Enrique

El príncipe Enrique ha logrado una segunda gran victoria en su batalla personal contra los tabloides en el Reino Unido. El grupo News Group Newspapers (NGN), propiedad del magnate Rupert Murdoch y editor del diario ‘The Sun’ y del extinto ‘News of the World’, ha reconocido este miércoles haber cometido una «grave intrusión» en la vida privada del príncipe mediante «actividades ilegales», llevadas a cabo por investigadores privados que trabajaron para ‘The Sun’ entre 1996 y 2011. El grupo NGN ha ofrecido una disculpa «total e inequívoca» al hijo de Carlos III y ha evitado una larga y costosa batalla legal que debía comenzar este martes en el Tribunal Superior de Justicia, la cual ha sido finalmente cancelada gracias al acuerdo extrajudicial alcanzado a última hora por las dos partes.

Enrique parecía dispuesto a llevar la disputa hasta sus últimas consecuencias, incluso a pesar del riesgo de tener que hacer frente a los elevados costes legales tanto si perdía como si ganaba. Según la ley británica, el demandante debe hacerse cargo de los costes de las dos partes si la compensación dictada por el juez es inferior a la suma ofrecida en un acuerdo extrajudicial por la parte demandada, en este caso NGN. Enrique ya dejó claro que su propósito no era obtener ganancias económicas, sino demostrar que el grupo mediático había utilizado métodos ilegales para obtener información sobre su vida privada durante años y que estas prácticas fueron ocultadas por sus máximos responsables.

Escuchas telefónicas

La disculpa emitida por NGN ha conseguido satisfacer las demandas de Enrique, quien no sólo ha logrado que se reconozcan las prácticas ilegales en el diario ‘The Sun’ –algo que NGN había negado hasta ahora– sino también que fue víctima de escuchas telefónicas por parte del ‘News of the World’, una cabecera que se vio obligada a cerrar en 2011 por los escándalos relacionados con estas mismas prácticas. «NGN pide disculpas al Duque [de Sussex] por el impacto que ha tenido en él la amplia cobertura y la grave intrusión en su vida privada, así como en la vida privada de Diana, Princesa de Gales, su difunta madre, en particular durante sus años de juventud», señala el comunicado.

El grupo de Murdoch compensará además al príncipe con «indemnizaciones sustanciales», que se sumarán a las ya pagadas a otras víctimas de las prácticas ilegales de las dos cabeceras. Estas víctimas, entre ellas el actor Hugh Grant, formaban parte de la demanda inicial pero se retiraron tras alcanzar acuerdos extrajudiciales con NGN. Se estima que el grupo ha compensado en los últimos años a más de 1.300 personas con un total de más de 1.200 millones de euros, incluidos los costes legales.

«Victoria monumental»

Sherborne ha calificado el acuerdo como una «victoria monumental» y ha urgido a los cuerpos policiales y al Parlamento británico a investigar el presunto encubrimiento de estas prácticas por parte de los máximos responsables de NGN. «Los periódicos del grupo contrataron ilegalmente a más de 100 investigadores privados durante al menos 16 años en más de 35.000 ocasiones. Esto ocurrió tanto en el ‘Sun’ como en el ‘News of the World’, con el conocimiento de todos los editores y los ejecutivos situados en lo más alto de la empresa», ha asegurado.