Esta es la razón por la que Bertín Osborne no se ha presentado en el juicio con Gabriela Guillén por su paternidad: «No se ha presentado porque...»

Expectación máxima en los juzgados de la localidad sevillana de Alcala de Guadaira porque este miércoles, 22 de enero, se ha celebrado el juicio por la paternidad del hijo de Bertín Osborne y Gabriela Guillén. A pesar de que el cantante asumió a través de un comunicado la paternidad del niño en junio de 2024, el proceso legal ha seguido su cauce tras la demanda de paternidad interpuesta por la paraguaya después de que el presentador pusiese en duda en un primer momento que él fuese el padre de su bebé.

En sus últimas apariciones ante las cámaras el presentador ya aseguró que no tenía intención de presentarse en el juicio provocando así que la Justicia le adjudicase directamente la paternidaddespués de reconocer por activa y por pasiva al pequeño en numerosas ocasiones.

Y ha cumplido su palabra, dando 'plantón' a Gabriela en el que creíamos que iba a ser su reencuentro en los juzgados. Ha sido el abogado de Osborne, Juan Moral, el que ha explicado la razón por la que no se ha presentado al juicio, por tratarse solo de un mero trámite para la asignación de su paternidad. "No se ha presentado porque ha habido un reconocimiento desde el minuto uno de los hechos y que el procedimiento prevé que hay que celebrar esta vista para que el juez, o en este caso la juez y la señoría, dicte una sentencia reconociendo los hechos, pero no era necesario toda vez que desde el principio lo ha venido admitiendo y así lo hemos hecho" ha aclarado.

Además, ha revelado que por el momento la Justicia no ha dictaminado "las obligaciones" de Bertín respecto a su hijo, y todavía no se han fijado medidas cautelares respecto al régimen de visitas o a la manutención del pequeño: "La jueza en eso no va a entrar porque no se pedía en la demanda. Lo que ha fijado es lo que se pedía en la demanda, que es el reconocimiento de filiación del menor, del niño como hijo de él, y es lo que acordará su señoría cuando dicte la sentencia" ha apuntado, confirmando que el resto de cuestiones se fijarán en un acuerdo privado entre el artista y Gabriela.

Respecto a si su ausencia en el juicio afecta a la imagen pública de Bertín, su abogado se ha mostrado contundente y ha asegurado que "es igual de favorable" haberse presentado que no a efectos legales, ya que "la ley le ampara y le protege, con lo cual es igual". "En su imagen pública ahí ya no entro porque yo soy jurista, nada más" ha zanjado.