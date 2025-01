Una actriz de 'Ana y los 7' destapa la peor cara de Ana Obregón: «Para que te tratase bien tenías que ser gorda, fea y con poca ambición»

Roberto Herrera, un conocido presentador de la televisión canaria, ha decidido romper su silencio en el pódcast 'El Salpique' y contar, dos años después un desagradable episodio que vivió con Ana Obregón detrás de las cámaras durante las Campanadas 2022-2023.

«Nia lloró a lágrima viva. Lo que yo vi y vieron mis compañeros de los Morancos de cómo trató Ana Obregón a Nia en la grabación del spot publicitario... Nos lo hizo pasar muy mal. Ahí a mí se me cayó un mito», confesó el presentador sobre el episodio que presenció entre Ana Obregón y la cantante.

Unos días después, la presentadora quiso dar su versión de los hechos explicando su versión. «Yo no traté mal a nadie. Ella llegó dos horas tarde y no le gustaba ni su vestido, ni su peinado, ni nada. Y se puso a llorar. Y yo no pude llegar a una misa por mi hijo por su culpa».

Aunque su versión ha puesto en entredicho por otro testigo que desveló a la revista 'Lecturas' como lo vivieron el resto de personas que estaban allí. «Fue muy agobiante. Ana hablaba en voz muy alta y decía cosas muy desagradables de Nia para que la oyera: 'Esta es boba. ¿Está sorda o no entiende su frase?'. Al principio la pobre se hacía la sueca, hasta que no pudo más, se echó a llorar casi con un ataque de ansiedad y se fue. Ana dijo que así no se podía trabajar, que no llegaba a la misa por su hijo por una niñata caprichosa».

Por si fuera poco, la mencionada publicación ha recogido el testimonio de una actriz de 'Ana y los 7' que ha destapado la peor cara de la presentadora. «Ha sido muy especial toda su vida. Entré a 'Ana y los 7' a sustituir a una persona a la que destrozó y terminé marchándome porque no lo pude soportar. Todo porque me llevaba muy bien con el equipo y era mona. Ana no trataba bien a la gente. Para que te tratase bien tenías que ser gorda, fea y con poca ambición».

«Uno de los actores me dijo que tuviera cuidado con ella porque creía que le hacía sombra. Me despedí de aquella serie ganando más dinero que nunca con uno de los mejores equipos y haciéndome falta el dinero. Me juré que jamás volvería a trabajar con ella. Todos sabíamos cómo era», confiesa. «Parábamos para comer y decía que se le habían caído las extensiones cuando se las había quitado ella. Tenía unas faltas de respeto muy gordas. Daba la vuelta a los guiones y le decía al actor que se había equivocado cuando era ella. Nadie tenía huevos para decirle nada».

«Hacías tu trabajo y te daba la espalda para crearte inseguridad. Decía: 'No lo estás haciendo bien', cuando no era cierto, a veces tenía ganas de movida o de meterse contigo. Esto lo sabe todo el mundo, los directores y productores estaban hartos de ella. Se quejaba siempre de algo y era para llamar la atención», termina diciendo esta persona que prefiere mantener el anonimato.