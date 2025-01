El pueblo de «Cuéntame» quiere recordar sus 21 años de rodaje

413 capítulos. Si algo ha marcado el pasado de Arahuetes (Segovia), es la grabación de la serie más longeva de la televisión nacional. Cuéntame cómo pasó habitó las calles del municipio entre 2001 y 2022 y las vidas de Antonio, Merche, Carlos, Inés, Pablo, María y Herminia cambiaron la esencia de esta aldea segoviana para siempre. Hace algo más de un año que las luces se apagaron y la ficción llegó a su fin con Carlos regresando a Sagrillas por petición de su abuela. Ahora, aún con resaca emocional, es una de sus vecinas quien lucha por sacar adelante un proyecto que conmemore el impacto que la producción tuvo en el lugar. «Hay que sacarlo a flote como sea», comienza diciendo Eusebia González, dueña de dos viviendas rurales que heredó de sus padres y sirvieron de camerino para los actores. Su única ilusión es dar forma a un museo que muestre la historia de unión entre la serie y la villa que la vio nacer: «Es el legado que nos han dejado. Habla del esfuerzo y el sacrificio de nuestros mayores por mantenerlo así. Yo he nacido aquí, jamás me he marchado. A mis 60 años sigo peleando porque mi pueblo no sea uno más de la España vaciada», defiende.

La ilusión y la tenacidad de esta residente, educadora social de profesión, choca de frente con la percepción del alcalde del municipio, Pedro Blanco, quien no ve rentable el levantamiento de un espacio como tal. «Si hacemos algo, será moderado. No muy grande. No tenemos metros cuadrados. Además, el problema será mantenerlo», explica. Pese a confesar estar conforme con la iniciativa, Blanco arrastra una sensación de malestar desde hace tiempo con este tema. «A mí que no me hagan creer que subsistimos gracias a la serie, eso no es verdad. Nunca nos pagaron bien. De hecho, las primeras 15 temporadas no recibimos nada. Fueron las últimas», desvela.

El pueblo cuenta con un local de uso múltiple para el archivo, la biblioteca y una asociación popular: «Podemos dedicar una pared a este proyecto, pero no toda la sala. Estoy en medio y me llevo todas las hostias, pero mi cometido es defender a las familias», afirma el alcalde.

Eusebia, por el contrario, piensa que la alcaldía «la ha cagado parda», ya que desde que la polémica tuvo lugar hace apenas unos días, más de 900 personas han llegado al poblado en busca de las localizaciones más famosas: «De todos ellos, más de la mitad me ha escrito para apoyarme. Se han sentido ofendidos como seguidores», explica.