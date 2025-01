Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia ya planean su boda

A punto de cumplirse tres años de su separación de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin ha decidido dar un paso más en su relación con Ainhoa Armentia después de que sus hijos (Juan, Pablo, Miguel e Irene) hayan compartido planes navideños con ella. Y es que, tal y como aseguró la periodista Marisa Martín en el programa Fiesta, la pareja habría decidido formalizar su relación con una boda de la que ha preferido no dar detalles sobre la fecha ni el lugar elegido, aunque ha señalado que la intención de ambos es que sea una «ceremonia muy discreta y con muy poca gente» que podría celebrarse en Vitoria, ciudad natal de ambos y donde tienen establecida su residencia.

En el aire queda si asistirán los hijos de Iñaki, que, como ha apuntado Marisa, no han reaccionado de igual forma a los planes de boda de su padre. «Alguno de los hijos no está del todo a favor, no todos los hijos lo han recibido de la misma manera», ha asegurado, dejando entrever que el más cercano al exduque de Palma en este asunto sería Pablo (que por otra parte fue el primero que conoció a Ainhoa y el que habría mediado para que sus hermanos coincidiesen con ella estas Navidades). «Irene, por un sentimiento de fidelidad a su madre, no quiere compartir tiempo con la nueva pareja de su padre», ha comentado, mientras su compañera Alexia Rivas ha ido un paso más allá y ha desvelado que «el hijo que menos quería conocer a Ainhoa y que estaba totalmente en contra, aparte de Juan, fue Miguel».