El susto que ha vivido Isa Pantoja en su cuarto mes de embarazo: «He perdido el conocimiento»

La familia Pantoja no está pasando por uno de sus mejores momentos. El ingreso de la hija de Anabel tiene a todos preocupados. Tanto la tonadillera como sus dos hijos se trasladaron hasta Canarias para estar al lado de la influencer en un momento tan duro dejando a un lado sus rencillas.

Después de visitar a su prima, Isa Pantoja ha regresado a casa con su marido y su hijo Albertito, pero en su cuarto mes de embarazo ha sufrido un pequeño percance de salud que la ha alertado.

«Hoy estaba en una tienda, de pie, y he empezado a sentir taquicardia, que también la sentí ayer y antes de ayer. He empezado a sentir sudores, náuseas, como que me mareaba, he cerrado los ojos, veía todo negro, como estrellitas, ya ni escuchaba a Asraf… y ya no sé qué ha pasado. He perdido el conocimiento y cuando me he despertado había un montón de gente a mí alrededor», contó.

Isa Pantoja cuenta el percance que ha sufrido / Instagram

«Me he asustado porque al despertarme no sabía lo que había pasado, pero me dieron Coca-Cola y ya mejoré. Supongo que será la tensión, así que ya os contaré… pero qué sensación más mala. Es como que el pulso se acelera, te quedas sin fuerzas, con pitos en los oídos, pierdes la vista y ya no te acuerdas de nada», desveló.

Parece que de momento, todo ha quedado en un susto, pero esta semana tiene pruebas médicas relacionadas con su embarazo y quizás ahí descubra el motivo de este desvanecimiento.