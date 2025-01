Sofía Cristo rompe a llorar por la pérdida de uno de sus grandes pilares: «Me cuesta mucho»

Sofía Cristo vuelve a estar en el punto de mira a pesar de su intención de mantenerse al margen de la guerra televisada que mantienen su madre y su hermano desde hace varias semanas. El pasado viernes era Ángel Cristo el que se sentaba en el plató de '¡De Viernes!' para mostrar pruebas de que la vedette miente y, rotundo, acusaba a la Dj de tener "la mano muy larga" y de ser quien "pegaba e insultaba" -y no él como insinuó la vedette- en su casa.

Algo que Bárbara ha negado en su regreso al programa presentado por Santi Acosta y Bea Archidona, arremetiendo contra su hijo para defender a Sofía: "Mi hija es una chica extraordinaria. Mi hija no es violenta, no es agresiva y, es más, mi hija nunca ha tenido ninguna denuncia por ir conduciendo, ni bebida, ni drogada, ni le han quitado el carnet de conducir. A mi hija jamás le han puesto una denuncia por malos tratos, aunque haya sido sobreseída. A mi hija jamás se le ha condenado a dos años de cárcel por agredir a un policía". "Por lo tanto, lo dejó ahí. Que cada uno piense lo que quiera. A mi hija no se le puede poner de agresiva por una persona que sí ha sufrido todo eso. ¿Está claro? Pues ya está. Cuando mi hija tenga una condena como la que ha tenido mi hijo, entonces hablaremos de la violencia de mi hija. Ni una palabra más sobre mi hija" sentenciaba demoledora.

Ajena a las declaraciones de su madre y de su hermano, Sofía ha reaparecido este domingo con su novia Sandra Ly-Flor en un acto de la ONG Mensajeros de la Paz y de la Fundación El Arca de Noé en la localidad madrileña de Morata de Tajuña con motivo de la festividad de San Antón, patrón de los animales. Y, tras esquivar las preguntas sobre los ataques de Ángel y la defensa incondicional de Bárbara, dejando claro que no quiere participar de la guerra familiar, ha vivido una jornada especialmente emotiva al recordar la pérdida de uno de los pilares de su vida.

Fue a finales de noviembre cuando, tras 14 años juntas, Sofía decía adiós a su perrita Adela. Un fallecimiento que la dejaba completamente destrozada y que ha revivido este domingo sin poder contener las lágrimas cuando el Padre Ángel ha bendecido las cenizas de su mascota y le han comunicado que a partir de ahora se llamaría "Adelita arca" porque ha sido una más en la familia de la fundación. "Me cuesta mucho tener las cenizas de Adelita aquí" ha confesado muy emocionada durante el acto, en el que arropada en todo momento por su pareja ha dejado en el aire qué parece que su madre y su hermano hayan hablado sobre su carácter en sus últimas visitas al plató de '¡De Viernes!'.