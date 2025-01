Agatha Ruiz de la Prada se ve obligada a pedir disculpas tras su polémico comentario sobre los gitanos

La polémica está servida después del desafortunado comentario que Ágatha Ruiz de la Prada hizo inconscientemente este fin de semana en su visita al plató de 'Fiesta' para promocionar su libro. "Estoy viviendo como las gitanas, no tengo de nada, ni luces, ni cocina, ni lavabo, ni sofá..." revelaba, explicando que por el momento todavía no se ha mudado y continúa residiendo en el ático que posee en el Paseo de La Castellana mientras ultima la reforma del apartamento cercano a su atelier que adquirió hace un año y en el que quiere comenzar de cero dejando atrás su residencia familiar con Pedro J. Ramírez.

Y ha sido precisamente comparar el caótico momento que está viviendo con el día a día de la raza gitana lo que ha hecho estallar a Lolita Flores, que no ha dudado en arremeter contra la diseñadora con un rotundo mensaje publicado este domingo en sus redes sociales. "Qué pena que aún hables así de los gitanos, yo soy gitana y no hablo de que vivo como una paya. Te has pasado 100 pueblos, basta de racismo, hay gente desgraciadamente que no pueden vivir como tú porque no tienen trabajo, gitanos o payos. La verdad te consideraba una mujer íntegra, veo que no, qué decepción", explotaba la artista, logrando en pocos minutos el apoyo de otros rostros conocidos como Bárbara Rey, Paco León o Mariola Orellana.

Dispuesta a atajar esta polémica ante las críticas y ataques que ha recibido en las últimas horas, Ágatha ha roto su silencio y ha intervenido por teléfono en 'Espejo Público' para entonar el 'mea culpa' y dejar claro que no es una persona racista: "Vamos a ver, estoy liadísima con el trabajo. Lo primero es que no soy racista, y lo segundo quiero disculparme con la raza gitana". "No era mi intención ofenderles, me he disculpado con Lolita Flores y está todo aclarado" ha asegurado, reconociendo que al utilizar "una frase que siempre se ha utilizado, lo que menos pensé era ofender a nadie".

"Me encanta la comunidad gitana, tengo muchos amigos de ahí, los adoro y les pido perdón. Ya les he pedido disculpas. Es la típica frase que se pronuncia, pero lo he hecho sin ningún tipo de maldad" ha insistido, admitiendo su error y pidiendo disculpas públicas al colectivo gitano.