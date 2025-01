Chenoa, muy feliz y emocionada, anuncia que amplia la familia

Nominada como presentadora de 'Operación Triunfo' para Prime Video, Chenoa ha reaparecido este martes en la entrega de los premios Iris de la Academia de Televisión, en los que a pesar de no llevarse el galardón dejó a todos sin palabras con su sensual look, presumiendo de figura con un ajustado diseño bicolor en blanco y negro con abertura infinita desde el escote hasta la cadera.

"¡Estoy nominada, nominada! Empezar con 23 años atrás en un casting de 'Operación Triunfo' y terminar presentándolo, es una emoción bastante potente porque es como un círculo que se cierra y me hace ilusión. Estoy nerviosa. Me pone muy nerviosa venir a los Photocall, ¿no? Es algo que no me gusta, y aparte sabéis que vengo poco, o sea, más bien poco. No me prodigo mucho. Me gusta trabajar en la tele, en los platós, con la gente, cuando estoy en el proyecto. Pero la otra cara de esto, que es promocionar y demás, a mí me cuesta un pelín más" ha reconocido con sinceridad, aclarando la razón por la que hacía tanto que no se dejaba ver en un 'sarao'.

Alejada de los focos, y disfrutando de su soltería tras su inesperada y sorprendente separación de Miguel Sánchez Encinas en otoño de 2023 tan solo un año después de su boda, Chenoa afronta un 2025 repleto de proyectos, y con un nuevo miembro en la familia, como nos ha contado cuando le hemos preguntado cómo se encuentra su corazón.

"Para mí el trabajo es una fiesta, me lo paso muy bien, y estoy disfrutando los proyectos que me apetece todo, de verdad. Ahora empezamos 'Tu cara me suena', estoy con el single 'La línea del tiempo y bueno, en septiembre presentamos otra vez 'Operación Triunfo'" ha confesado, revelando que a pesar de sus numerosos compromisos profesionales también tiene tiempo para el amor: "Pues mira, tengo una perrita adoptada que hace cuatro semanitas que ha llegado a casa, y la tengo ahí en casa y se está adaptando conmigo. Se llama Chloe y le mando un beso que la he dejado con una amiga". "Eso es amor. Y el trabajo es amor, exactamente. Y tampoco hay que tener pareja para tener amor" ha sentenciado, dejando claro que por el momento lo último en lo que piensa es en rehacer su vida amorosa.

Además, la artista ha dado la última hora sobre el estado de salud de su compañero y amigo Ángel Llàcer, de nuevo de baja médica tras su vuelta al trabajo después de contraer una bacteria durante un viaje a Vietnam en febrero de 2024 que a punto estuvo de costarle la vida. "Está mejor, creo que es normal -su recaída-, tiene que ir teniendo estos ciclos, pero que ya está tirando palante como un campeón. Es que el cuerpo es un mundo, así que hay que dejar que él vaya poquito a poco a su ritmo" asegura.