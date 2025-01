Nacho Cano: «Pedro Sánchez es un corrupto que me quiere hacer caer»

Llegó el día de su declaración. El artista Nacho Cano acudió puntual a su cita en el Juzgados de Instrucción Número 19 de Plaza de Castilla (Madrid) para testificar sobre por la presunta contratación irregular de un grupo de becarios mexicanos para su musical Malinche.

El productor del espectáculo entró en dependencias judiciales antes de las 10, adelantando a los medios que iba «a hacer el paripé un ratito y luego os cuento».

El productor, a su salida, enarboló un discurso político y acusó directamente a Pedro Sánchez de «corrupto» y calificó su caso judicial de campaña contra él «por haber apoyado a Ayuso».

«Todo esto es una cortina de humo para esconder su gestión», contó, dejando «un mensaje para Pedro Sánchez: tú me quieres hacer caer, pero yo no voy a caer porque llevo 45 años dando trabajo en España». «Tú te mereces caer», concluye el artista.

Cano, que no contestó a algunas de las preguntas del juez y del ministerio fiscal, dijo que «esto no va de una becaria pobrecita, de los policías corruptos o de los abogados robacámaras; esto es mucho más serio».

No contestó a más preguntas sobre cómo había transcurrido el interrogatorio, aunque sus letrados aclararon que ha dejado claro que no hubo ilegalidades.

«Él es un creador, es un artista y tiene un equipo súper consolidado y brillante (...) con asesores jurídicos en materia de extranjería y de todo tipo. Él no se encarga de esas cuestiones, pero sí se encarga de que se hagan bien, con profesionales de primer nivel», dijo el letrado José Luis González-Montes.

Han precisado que tanto Nacho Cano como Susana Jové han relatado cómo se hizo el casting de los becarios en México, cómo llegaron a España como turistas pero luego se tramitó la estancia por estudios, y cómo hacían «prácticas de naturaleza no laboral en el escenario como parte de esa formación».

Estos letrados han adelantado que aportarán al juzgado los cuadrantes del musical, algo «muy complejo» porque hay 64 actores.

La becaria que le denunció: «Yo vine a trabajar y no me pagó ni el sueldo mínimo»

Lesly Ochoa, la becaria mexicana que denunció a Nacho Cano por presuntos delitos contra los trabajadores, acudió a la vista en el Juzgado de Instrucción Número 19 de Plaza Castilla. Le fue vetado el acceso, se quejó de no haber podido entrar a la sala y atendió a los medios en la puerta del edificio de los juzgados. «Quiero estar al corriente de lo que está pasando y quería entrar en la sala, pero no pude», se quejó ante los medios de comunicación.La bailarina insistió en su versión, que sostiene que fue discriminada: «Me despecharon como si no valiera nada. No por actitud sino por discriminación. Me ofrecieron 6.000 euros pero no es lo que yo buscaba”, declaró. Ochoa, que esta vez no cantó frente a los medios (como hizo en anteriores comparecencias), apuntó que llegó con visado de turista de México, pero que «aquí veníamos a hacer algo productivo, no de vacaciones. Pero llegamos a trabajar. Y no nos pagaban ni el sueldo mínimo».