Muere el publicista que lanzó Benetton con sus campañas de impacto

El fotógrafo Oliviero Toscani (Milán, 1942), una de las grandes «vacas sagradas» del mundo de la publicidad del siglo XX, murió ayer en Italia. El famoso publicista, director creativo de la multinacional Benetton durante dos décadas, había enfermado hace alrededor de un año y medio de amiloidosis. «Tengo una enfermedad incurable. He perdido 40 kilos en un año. Vivir así no me interesa. Ya no tengo ganas de fotografiar, me he liberado de todo: esa es la belleza. Y ahora me arrepiento de las cosas que no hice, no de las que hice», dijo en una última entrevista, en agosto, a Il Corriere della Sera.

Toscani era parte de esa generación de fotógrafos que en los 90 permitieron que las marcas comerciales utilizaran la búsqueda de la conciencia para conseguir un mayor impacto. El objetivo era aprovecharse de las hipocresías, contradicciones y problemas del mundo para suscitar debate, a través del uso de potentes imágenes sobre presos, cuestiones religiosas o conflictos sociales y políticos (una monja besando a un sacerdote, modelos anoréxicas, asesinatos de mafia, o prisioneros en el corredor de la muerte en EE UU).

Estudió fotografía y gráfica en la Universidad de las Artes de Zurich de 1961 a 1965 y usó a menudo la transgresión como hilo conductor de sus campañas, acompañada de rostros de modelos que se harían famosísimas (Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer y Monica Bellucci...). Sus imágenes suscitaban polémicas incendiarias, que el propio Toscani disfrutaba. En 1992 un jurado italiano de autodisciplina publicitaria solicitó a Benetton la retirada de una imagen que mostraba la agonía de un enfermo de sida. «Es inmoral», escribió el Comité Ciudadano Antisida. «La mía es sólo una propuesta humana», se defendió Toscani.

En 1991 creó «Colors», una revista que con los años se convirtió en un laboratorio artístico (llamada Fabrica, hoy con sede en Treviso, norte de Italia). Premiado incontables veces, contó durante mucho tiempo con el apoyo de su amigo Luciano Benetton, jefe histórico de la marca y cómplice de muchas de muchas de sus estrafalarias propuestas. Hasta 2020, cuando la firma prescindió de su director creativo después de que, en una entrevista, Toscani denigrase a las víctimas del desmoronamiento de un puente en Génova.

La firma le recordaba ayer con una imagen de Toscani y Benetton y el siguiente mensaje: «Para explicar algunas cosas simplemente las palabras no bastan. Nos lo has enseñado tú. Así que preferimos despedirte con una imagen que hiciste para nosotros hace muchos años, en 1989. Adiós Oliviero. Sigue soñando», escribió la marca, tal vez consciente de ser hoy una de las firmas más conocidas en el mundo también gracias a Toscani.