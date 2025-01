Victoria Federica desvela lo que opina su familia sobre su participación en 'El Desafío': «Si quieren cambiar su forma de pensar...»

Aunque el estreno de la quinta edición de 'El Desafío' no tendrá lugar hasta este viernes 10 de enero, los protagonistas de la nueva y esperadísima entrega de uno de los talent estrella de Antena 3 han presentado las novedades del programa ante la prensa este miércoles.

Como no podía ser de otra manera, derrochando complicidad con sus compañeros y sonrisas, hemos visto a su presentador, Roberto Leal; a dos de los tres miembros del jurado, Pilar Rubio y Juan del Val (Santiago Segura no ha podido asistir; y a la mayoría de las celebrities que se enfrentarán a arriesgados retos, pruebas y muchas sorpresas, dejándonos sin palabras con una faceta que hasta ahora nunca habían mostrado en público: Victoria Federica, Manuel Díaz 'El Cordobés', Roberto Brasero, Susi Caramelo, Lola Lolita y Gotzon Mantuliz.

Inesperada y llamativa ausencia de última hora, sin embargo, de Genoveva Casanova, que no ha podido estar presente tras encontrarse indispuesta esta noche, y ni siquiera ha tenido fuerzas de enviar un vídeo contando sus sensaciones por estar "malísima", como ha explicado durante la rueda de prensa uno de los productores del programa.

A la que en cambio hemos visto más cómoda y cercana que nunca ha sido a Victoria Federica, que por una vez -por lo especial de la ocasión- ha roto su silencio ante las cámaras para revelar cómo ha sido la experiencia de concursar en 'El Desafío' y qué le ha dicho su familia de este debut televisivo en uno de los programas más vistos del momento.

"Llegué asustada porque no estaba en mi zona de confort, pero todos me hicieron sentir en casa y en familia. Ha sido un regalo y no me arrepiento" ha asegurado con una sonrisa, revelando -sin entrar en detalles- que en casa "están muy contentos todos de que haya hecho esto y felices por mí". "Lo intentaron una vez, pero no me sentía segura", ha añadido, confirmando que el programa ya intentó ficharla en el pasado y que, aunque en su momento rechazó la oferta ahora cree que participar en el talent "es la mejor decisión que he tomado".

"La evolución ha sido sorprendente para mí, porque no me esperaba estar tan suelta al final del programa. Al principio, pensaba que me iba a morir de los nervios. Poco a poco me fui desenvolviendo y he conseguido superarme en muchas cosas que jamás hubiera hecho en mi vida y menos en televisión. Me he propuesto retos que los he superado" ha confesado orgullosa, reconociendo que con su paso por 'El Desafío' espera "sorprender a todo el mundo" y, quien sabe, cambiar la imagen que se tiene sobre ella: "Cada uno que piense lo que quiera. Yo estoy muy contenta con lo que he hecho. Si quieren cambiar su forma de pensar, encantada, pero como no lo puedo controlar yo...".