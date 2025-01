Cristina Pedroche emite un comunicando explicando por qué anunció su embarazo el día de los Inocentes: «Intentar olvidar el daño»

Cristina Pedroche anunciaba el pasado 28 de diciembre, coincidiendo con el día de los Inocentes, su segundo embarazo. Lo hacía a través de un vídeo que compartía en su cuenta de Instagram en el que la veíamos junto a su marido, el chef Dabiz Muñoz, sosteniendo un test de embarazo que observaban expectantes con mezcla de sorpresa y emoción, antes de estallar en risas y abrazos revelando de esta manera tan especial que en unos meses volverían a convertirse en padres tras el nacimiento de su hija Laia en julio de 2023. "Dos años después..." añadía con el emoticono de un corazón, por si hubiese alguna duda de que terminaban el año de la mejor manera posible, ¡ampliando la familia!

Una noticia que causaba un gran revuelo y que muchos ponían en duda al tratarse del día en el que más bromas e inocentadas se gastan al año, pero que este martes 7 de enero, tras una semana dándole vueltas a la cabeza, la presentadora ha querido dejar claro que es cierta y explicar, a través de un rotundo comunicado, por qué decidió hacerla pública precisamente en una fecha tan peculiar como el 28 de diciembre.

"Todavía hoy hay gente que me pregunta que si era verdad lo del embarazo. Pensaba que no hacía falta tener que explicar las razones por las que lo publiqué ese día (ni mucho menos aclarar que es verdad), pero me voy a quedar más a gusto haciéndolo", ha comenzado en un tono que no deja lugar a dudas respecto a lo mal que le ha sentado que se haya desconfiado de que su embarazo es real.

"Hace dos años, el 28 de diciembre una revista publicó en portada una foto de Dabiz y mía (muy antigua, por cierto) diciendo que estaba embarazada. Esa revista antes no se puso en contacto conmigo para preguntar si era verdad o mentira. Simplemente lo publicaron supongo que pensando que si era mentira tampoco pasaría nada porque era el día De los Santos Inocentes" ha explicado, recordando dolida que no fue ella sino una conocida publicación quien hizo público su primer embarazo.

"Nadie, pero ni una sola persona se lo cuestionó. Todo el mundo me escribía para darme la enhorabuena. Solo algunas personas cercanas a las que todavía no había tenido la oportunidad de contárselo se lo cuestionaban. Esto me hizo mucho daño, sentí que algo tan íntimo y tan importante "no me pertenecía". No pude ser la dueña del mensaje ni de una noticia tan bonita para mí" ha confesado, echando la vista atrás sobre lo que supuso que su entorno no se enterase por ella sino por una publicación de que iba a convertirse en madre por primera vez.

Y precisamente ha sido este el motivo por el que ha querido anunciar su segundo embarazo coincidiendo con la misma fecha: "Dos años después la historia se repetía, todo coincidía pero esta vez fui mucho más precavida en mis visitas a los controles médicos y se lo conté aún a menos personas que la vez anterior. Llegó el 28 de diciembre del 2024 y sentí que era una buena oportunidad para publicarlo e intentar así olvidar el daño que me habían hecho dos años atrás. Lo publiqué con un vídeo real, actual, en el que salíamos mi marido y yo viendo el test de embarazo. No había dudas, era imposible que nadie dudara. ¿O sí? Nunca lo vi venir" admite, sin dar crédito a que la gente creyese que se trataba de una inocentada.

"La gente dice: ¿y por qué no lo publicaste un día antes o un día después? Como he dicho antes era una fecha que yo tenía marcada por el dolor y quería sustituirlo por algo bonito, pero es que además llevo 15 años trabajando en televisión y JAMÁS he hecho una broma sobre mi vida privada y mucho menos en Los Santos Inocentes. Jamás jugaría con algo así" ha explicado molesta, dejando claro que no se le ocurriría bromear con una noticia como su embarazo.

Un comunicado que ha concluido con una "reflexión" sobre "la influencia que tienen los medios sobre nosotros". "Que una revista publique algo y nos lo creamos antes que a los protagonistas de la historia me parece cuanto menos "extraño". Quiero terminar diciendo que no puedo estar más feliz por multiplicar el amor" ha zanjado, acompañando su mensaje con una reveladora imagen con su comentadísimo look de las Campanadas acariciándose su incipiente barriguita.