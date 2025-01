Julia Janeiro estalla como nunca tras las críticas recibidas por su escotado vestido de Fin de Año: «Me dais asco»

No suele ser habitual ver a Julia Janeiro entrando en polémicas. La hija de Jesulín de Ubrique, centrada en su carrera como maquilladora y creadora de contenido en redes sociales, trata de mantener en un segundo plano en los temas que atañen a su familia y en muy pocas ocasiones se ha pronunciado al respecto de su vida privada.

Con motivo del final de año, Julia Janeiro decidió subir una fotografía a sus redes sociales en la que, además de mostrar el look que eligió para despedir el 2024, quiso hacer un repaso de lo que había sido su año, al que calificó como «increíblemente especial. Un año lleno de momentos únicos, desafíos que me ayudaron a crecer y lecciones que llevaré conmigo para siempre.»

También quiso felicitar el año a sus más de 200.000 seguidores sin esperar lo que generó su publicación. Y es que la imagen se llenó de comentarios de algunas mujeres que la criticaban con dureza por el escote del vestido que escogió ponerse.

Unas palabras a las que Julia Janeiro quiso reaccionar con uncontundentee comunicado a través de sus stories.

«Veo por ahí a mucha dolida y traumada por ver una foto mía con escote. Qué pena y vergüenza ajena me dais todas y cada una de las mujeres que participáis en este juego de ver quién suelta más mierda por la boca para intentar hacer daño e intentar humillar a una persona. Me dais asco todas las que vais de feministas y lo único que sois es el peor enemigo de otra mujer», comienza diciendo.

Julia Janeiro estalla en sus redes / Instagram

«Si no saben cómo gestionar sus frustraciones, páguense un psicólogo. No vengan aquí a tirar su mierda y luego vayan por ahí de abanderados de la salud mental. Por culpa de gentuza como vosotros, muchas personas se quitan la vida a día de hoy. Gracias a Dios me va todo demasiado bien y me siento tan bien conmigo misma que no me hace daño.»

Julia Janeiro estalla en sus redes sociales / Instagram

«Si respondo es para defenderme, porque estoy en todo mi derecho, al igual que ustedes se permiten el lujo de tirar mierda no solo contra mí, sino contra muchas otras personas», termina diciendo.