‘Crónicas marcianas’ revive en Bueu

Fue el indiscutible dominador del share nocturno entre 1997 y 2005 y un programa innovador que, más allá de despertar filias y fobias por doquier, marcó un antes y un después en la televisión. Crónicas Marcianas revivió ayer en Bueu con la presencia de dos de sus rostros más reconocibles, el de su director y presentador, Javier Sardá, y de uno de sus fieles colaboradores, Alessandro Lecquio. Los dos compartieron mesa y mantel en el restaurante Peixoto, en Beluso, con el expresidente del Celta, Carlos Mouriño, y con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acompañados por sus respectivas esposas y por algunos amigos.Colaboradores ambos de TardeAR, en Telecinco, Sardá esquiva con sentido del humor la pregunta de si volverán a tener un programa juntos. “¿Tú y yo?”, espeta al periodista con mirada traviesa. “A mí me encantaría”, sale al rescate Lecquio. “Que me llame y me diga que me necesita, para mí sería una fiesta. Es mi maestro. Es la persona que me enseñó todo lo que sé”, reconoce. “No, yo no te he enseñado nada, tú lo has aprendido”, devuelve el guante Sardá. “Lo he vampirizado”, sentencia el polifacético aristócrata con la aprobación de su antiguo director en Crónicas Marcianas. El periodista catalán disfruta con su pareja de unos días de vacaciones en la residencia de Lecquio en Prado (Nigrán).