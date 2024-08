Enfado real por la exclusiva de la boda de Marta Luisa y el chamán

La familia real de Noruega no gana para escándalos. Al turbio asunto de las denuncias por violencia machista que han presentado tres mujeres contra Marius Borg Høiby, el primogénito de la princesa Mette-Marit, de 27 años de edad, y nacido antes de su casarse con el príncipe heredero Haakon, ahora se suma otra polémica, la de la boda de la princesa Marta Luisa (52) con el chamán estadounidense Durek Verrett (49), que se celebrará el sábado 31 de agosto en el fiordo Geiranger.

Medios del país nórdico, como la cadena Norwegian Broadcasting Company (NRK), han aireado que los novios han vendido la exclusiva de su boda a la revista “¡Hola!”, que publicará las imágenes del enlace. Además, la ceremonia también podrá verse en un documental sobre los futuros esposos que está grabando Netflix. Al parecer, serán los dos únicos medios que tendrán permitido acceder al Hotel Union de Geiranger –el fiordo reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad– para grabar el “sí, quiero” que se darán allí los novios.

¿Foto de familia?

Debido a la exclusividad de los supuestos acuerdos, el jefe de comunicaciones de la casa real de Noruega, Guri Varpe, explicó a la cadena NRK que los miembros de la familia real se abstendrán de ser fotografiados y filmados por los dos citados medios si no es que otro medio pueda tener acceso finalmente al enlace.

“Un miembro clave de la familia real noruega rompe con una larga y buena tradición”, ha expresado a NRK Reidun Kjelling Nybø, de la Asociación de Editores de Noruega. “Se han documentado acontecimientos importantes a través de los grandes medios noruegos, como NTB y NRK, en nombre de toda la prensa, que ha transmitido las imágenes a la gente y a otras redacciones que las han solicitado, incluidas las extranjeras”, remachó.

“Sería algo histórico que no tuviéramos acceso a la boda. Hemos estado en todas las celebraciones y aniversarios de la casa real desde que el rey Haakon llegó a Noruega en 1905”, dice por su parte Christina Dorthellinger, la agencia de noticias NTB. Se ha advertido que el resto de medios “tendrán acceso limitado” al enlace de Marta Luisa de Noruega. Por lo que no podrán documentar nada de lo que ocurra en el fiordo en cuestión si no se trata de “¡Hola!” o Netflix.

Según NRK, el público y la prensa en general podrán ver a la princesa Marta Luisa, de 52 años, y a Durek, de 49, cuando salgan a saludar a los invitados después de su boda, y luego se difundirán “una o más fotos de los novios con su familia”. Las fotos de la boda serán de “¡Hello!”, según NRK.

Inicios de la pareja

En mayo de 2019, la princesa Marta Luisa anunció su relación con Durek, un “chamán de sexta generación” estadounidense que, según su sitio web, “cuenta con una clientela de celebridades”. Los dos compartieron que estaban comprometidos en junio de 2022, y en septiembre de 2023 la pareja reveló que se casarían en Noruega el verano siguiente, el 31 de agosto. Ahora quedan tan solo unos días para que el enlace tenga lugar.