Daniel Sancho: “Estoy preparado para lo mejor y lo peor”

“Estoy preparado para lo mejor y para lo peor”, afirmó Daniel Sancho a la agencia Efe el pasado 22 de agosto en la prisión de Samui al ser preguntado por cómo afronta la sentencia que determinará, el jueves, si es o no culpable de asesinar premeditadamente al cirujano colombiano Edwin Arrieta en la isla tailandesa de Phangan el 2 de agosto del año 2023.

El español consideró que durante el juicio “quedó claro que fue un accidente” y citó las pruebas forenses presentadas por la defensa que, según él, demostrarían que el fallecimiento se debió a una pelea entre ambos. Sancho, de 30 años de edad, hizo estas declaraciones durante una visita a la cárcel y la conversación se llevó a cabo a través de un cristal y un teléfono sin que se pudiera grabar ni tampoco tomar notas.

Tras más de un año en prisión preventiva, el joven admitió que vive con impaciencia la espera para conocer la sentencia y que los meses desde la celebración del juicio, que concluyó el pasado mayo, se le han hecho “muy largos”. “Hasta el juicio era un hombre con una misión”, afirmó, e indicó que pasó mucho tiempo centrado y preparándose para el proceso, en el que tuvo un papel muy activo, ya que el juez le permitió hacer preguntas a los testigos.

Durante el juicio, celebrado a puerta cerrada en las instalaciones del Tribunal Provincial de Samui entre el 9 de abril y el 2 de mayo, el acusado y su equipo de defensa sostuvieron que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea y que el español actuó en defensa propia ante un supuesto intento de agresión sexual.

La Fiscalía, por su parte, trató de probar mediante decenas de pruebas y testigos, que Sancho planificó los días previos el asesinato y descuartizamiento de Arrieta, de 44 años, cuyos restos fueron encontrados en varios lugares de Phangan. Sin embargo, la autopsia no resultó concluyente al no haberse encontrado partes del cuerpo clave como el torso.

Lectura del fallo

Según fuentes cercanas al caso, la sentencia ya está redactada y ha sido enviada para su ratificación a la oficina del juez decano de Surat Thani (provincia de la que depende Samui). El código penal tailandés contempla desde 15 años de cárcel hasta la pena de muerte en los casos de asesinato, si bien Tailandia apenas aplica este último castigo y se suele conmutar por otros más bajos. En cuanto a los casos de homicidio involuntario, son penados con entre 3 y 15 años de cárcel.

El acusado acudirá a la lectura de la sentencia. El acceso a la sala del tribunal durante la lectura de la sentencia será de carácter muy restringido, y el juez no decidirá hasta el último momento quién puede entrar o no. Está previsto, sin embargo, que el padre y la madre del acusado, el actor español Rodolfo Sancho y la analista de inversiones Silvia Bronchalo, sí estén presentes en la sala. La familia de Arrieta en principio no acudirá a la lectura de la sentencia.