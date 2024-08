Ana Peleteiro pasa por quirófano: "Aún estoy un poco dolorida, pero es por una buena causa"

Después de pasar unos días en Estrasburgo (Francia) para desconectar tras los Juegos Olímpicos, Ana Peleteiro y su familia han enlazado ese descanso en el lugar donde la atleta de Ribeira es más feliz: Galicia.

E. P.

Allí ha estado celebrando, junto a su hija Lúa y su marido, el también atleta Benjamín Compaoré, el 38º aniversario de casados de sus padres como ha mostrado en sus stories, sección de su perfil de Instagram en la que no han faltado momentos en la playa, en romerías y fiestas, degustando una buena tapa de pulpo, entre otros manjares de la gastronomía gallega, o en los mejores parajes de su tierra, de la que Ana siempre ha presumido.

Lúa renueva su afición por el Celta

La campeona de Europa en triple salto también ha compartido, orgullosa, el carné que ha recibido su pequeña como socia del Celta, equipo del que la gallega es fiel seguidora desde niña. Como no podía ser de otra manera su hija Lúa, con casi dos años, hereda así la pasión de su madre por el celeste.

"Seguimos siendo socios del Celta. Muchísimas gracias por este detallazo", escribía la saltadora olímpica. "Luiña es toda una afortunada! Deseando ir a ver a nuestros queridos Borja Iglesias y Iago Aspas", expresó mostrando una foto del carné de su hija en la que Lúa Compaoré Peleteiro atesora el número 12.603 de abonada.

Lúa, la hija de Ana Peleteiro con su carné del Celta de la presente temporada. / Instagram

Entre celebraciones, comilonas, eventos y buenos momentos, la de Ribeira también ha aprovechado su estancia en Galicia, antes de volver a los entrenamientos, para pasar por quirófano. Además de compartir unas fotos de su pre y postoperatorio, Ana ha querido aclarar cuál ha sido la causa de su intervención y también agradecer a sus seguidores el apoyo y los mensajes de suerte que le han transmitido. "Todo ha salido bien y ya me estoy recuperando poquito a poco. Ahora mismo estoy incómoda y algo dolorida, pero sé que es por una buena causa", escribió en sus 'stories'.

Fotos que Ana compartió en sus 'stories' de Instagram, explicando su intervención. / Instagram

"Nada a nivel estético"

Concretamente, la ribeirense se ha sometido a una cirugía de nariz: "De lo que me he operado exactamente es de los cornetes (los tenía totalmente obstruidos desde hace años) y de unos pólipos que me habían salido también en la nariz", matizó la deportista, que también ha aclarado, por las especulaciones que pudieran surgir que "no me he tocado nada a nivel estético" ya que, según afirmó, su intervención se realizó por unos problemas de salud.

Ana Peleteiro, en el preoperatorio. / Instagram

"Ha sido una operación meramente de salud y para mejorar mi calidad de vida. Al final, a causa de todo eso no podía respirar por la nariz, oler absolutamente nada y me ponía muchas veces enferma porque me provocaba rinitis y sinusitis cada dos por tres. Este año estuve mala con antiinflamatorios y corticoides nasales una vez al mes, desesperante", dijo.

La de Ribeira, que se operó en un hospital de A Coruña, aprovechó para dar las gracias a su médico, el doctor Álex Martínez, "que es un auténtico crack", destacando "la atencion de todo el personal que ha sido increible".