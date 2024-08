O director de cinema vigués David Hernández estrea documental

O director de cinema vigués David Hernández –premiado con “La felicidad de los perros” no Festival de Xixón no 2018– estrea nova peza. Trátase dun documental que presentará mañá sábado día 24 en Tomiño, no Centro Cultural de Santa María de Tebra, a partir das 21.30 horas.

Ao longo de catro meses,foi rodado o documental que leva por título “Comunidade de Montes de Santa María de Tebra. Autoxestión do territorio”.

A peza audiovisual, de 24 minutos de duración, amosa como a veciñanza se artella para xestionar o monte comunal. Cada ano, fan unha subasta de madeira entre empresas para recaudar diñeiro. Con el, poden afrontar obras para a parroquia, axudar á asociación de nais e pais para o centro escolar ou mesmo a asociación veciñal ao tempo que dan emprego a empresas con eses traballos.

O documental fíxase tamén na cuadrilla que fai podas, desbroces e limpezas pero tamén no que supón xestionar esta entidade de montes en man común. Por iso, ofrece o micro a comuneiros (que pode ser calquera veciño), membros da directiva e técnicos que axudan a entender cal é o funcionamento desta entidade asamblearia.

Este traballo audiovisual comeza cunhas imaxes de eucaliptos para enlaza despois cun varios todoterreos a través de pistas para despois aparecer membros da comunidade a opinar.

Tamén como introdución da mediametraxe, ofrecen unha descripción da parroquia, que presenta muíños restaurados e conservados, pozas no río, o Castelo de Tebra ou os petroglifos.

Un dos elementos nos que se fixa a peza é a participación das mulleres na comunidade de montes, que aumenta ao longo dos anos.

Outro aspecto que recalcan é o traballo de manter limpo o monte e ordeado para a súa explotación. “Toda a parroquia se beneficia, non só os comuneiros”, recalca unha voz participante.