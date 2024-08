O traxe galego, de Lavadores á Terra Cha e O Condado

El Corte Inglés de Vigo acolle ata finais de mes unha mostra do traxe tradicional galego en colaboración coa Asociación O Fiadeiro e Tarambainas. Nesta exposición, amosan vestimentas orixinais de épocas anteriores e outras que son réplicas. Trátase de roupa que levaban as antergas e antergos de Lavadores, o Val do Fragoso –ambas as dúas en Vigo–, pero tamén en San Adrián de Cobres, a Terra Chá, o Ulloa, Os Ancares ou O Condado.