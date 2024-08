La reacción de Aitana a las preguntas sobre su nueva relación: 'No me lo puedo creer'

Aitana sigue disfrutando del verano en Ibiza después de hacer saltar todas las alarmas sobre su ruptura con Sebastián Yatra y aparecer por la isla con un presunto nuevo amor. El hombre que ocuparía ahora el corazón de la cantante es Biel Juste, un empresario y modelo catalán que ha sido visto conduciendo el coche de Aitana y saliendo de la gran mansión que tiene en la isla pitiusa.

La ruptura de Aitana y Yatra se confirmó tras el concierto de la extriunfita en Vigo, donde se echó a llorar sobre el escenario al cantar el tema que compuso con el colombiano, 'Akureyri' y pidió a sus fans que no permitiesen nunca que nadie les dijese que nada es para siempre. Después, la cantante se trasladó a Ibiza para pasar el verano. Allí es donde ha sido sorprendida con el modelo Biel Juste.

Todo apunta a que Juste y Aitana ya tuvieron un acercamiento hace meses (pasaron juntos la Nochevieja en Costa Rica), pero la reconciliación de la cantante con Sebastián Yatra el pasado mes de marzo habría puesto en 'pausa' su relación. Ahora que vuelve a estar soltera, parece que se han vuelto a unir en la isla ibicenca, aunque Aitana se resiste a confirmar la historia por el momento.

Aitana responde sobre su relación

'Europa Press' ha sorprendido a Aitana comprando un helado en un céntrico supermercado de Ibiza y le ha preguntado por su supuesto romance con el modelo catalán.

La cantante se ha tapado la cara con el bolso al ver las cámaras, intentando esquivar las preguntas sobre ella y Biel Juste. "No me lo puedo creer", exclamó, "No, no". Aitana quiere mantener el silencio sobre su nueva relación, tal vez esperando a que se consolide para hacerla pública.

Tampoco ha querido comentar nada sobre los rumores de que su ex, Sebastián Yatra, estaría ya saliendo con Bu Cuarón, hija del director mexicano Alfonso Cuarón y, presuntamente, una de las razones por las que terminó la relación de Aitana y el colombiano. Así, la artista se ha escapado a paso rápido hacia su coche sin dar más respuestas.