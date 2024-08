María Pombo y Álvaro Morata, así fue la otra mediática ruptura del futbolista: "No me sentía valorada"

La separación de Álvaro Morata y Alice Campello ha pillado al mundo por sorpresa. La idílica pareja, que presumía de amor en redes sociales, se divorcia después de una súper boda en Venecia y cuatro hijos en común.

Sin duda esta ha sido la ruptura más mediática del año, pero no ha sido la única que ha acaparado titulares en lo que a Álvaro Morata se refiere. Y es que por todos es conocido que el futbolista tuvo una historia de amor con la archiconocida influencer María Pombo antes de que este conociese a su actual marido, el empresario Pablo Castellano.

Pero, ¿qué sabemos de esa relación? ¿cuál fue el motivo de la ruptura? María Pombo lo ha comentado en innumerables ocasiones, una de las últimas veces en pleno prime time, cuando acudió como invitada al programa de Bertín Osborne en Telecinco.

"Lo pasé muy mal"

La influencer se abrió en canal en el programa "Mi casa es la tuya" al que acudió en 2022. En medio de la entrevista con Osborne, relató como había sido su ruptura con Álvaro, del que dijo "estaba muy enamorada": "Era mi primer amor, lo pasé muy muy mal. Aún encima era una relación pública: salió en revistas que lo habíamos dejado... yo estaba muy triste", contaba María.

Para acrecentar el dolor de la ruptura, la influencer confiesa que Morata le pidió de volver 15 días más tarde de haberlo dejado, algo que ella aceptó: "Me fui a Italia -donde él jugaba al futbol- y lo intenté", explica María, que añade que en ese momento ella ya había conocido a Pablo Castellano, al que le presentaron unos amigos.

"Yo ya tenía en la cabeza a Pablo, que aún encima no me estaba escribiendo porque estaba siendo súper respetuoso", narraba la madrileña. "Estuve una semana en Italia pensando todo el rato en Pablo Castellano... y me di cuenta de que esa era mi vida y que no me sentía valorada... y me volví a España", zanja.

Y parece que su apuesta por Pablo Castellano no le ha salido nada mal. Pese a los rumores de crisis la pareja continúa junta y tiene dos hijos, Martín y Vera.