Críticas a Ana Peleteiro por promocionar Galicia en plena tormenta por el modelo turístico: "Que no venga nadie más"

A la atleta olímpica Ana Peleteiro le llueven las críticas por su última publicación en las redes sociales. La medallista compartió un vídeo en el que sale disfrutando de la gastronomía de Galicia y en el que recomienda a todo aquel que esté de vacaciones acercarse a pasar unos días en nuestra comunidad.

Un vídeo inocente que ha despertado una oleada de críticas, debido al recrudecimiento en torno al modelo de turismo en Galicia. Primero fue el Bar Puerto Martina de Oleiros, que decidió cerrar para descasar del turismo masivo, y luego prendió la llama el jocoso vídeo del periodista Antón Losada en el que describía qué entendemos los gallegos por 'fodechinchos'.

Ahora, cientos de usuarios han criticado que Ana Peleteiro haya promocionado a la comunidad, lo que podría atraer más turismo. "Ana, sé que tu intención no es mala, pero lamento profundamente esta publicación. Si vivieras en Galicia experimentarías lo que supone el aumento de la actividad turística y entenderías que no todo vale, la sostenibilidad de la tierra y la calidad de vida de las personas que la habitan está muy por encima de las necesidades globalizadoras de un turismo masivo que no respeta ni lo primero ni lo segundo", comenta una seguidora de la deportista.

"Estamos horrible aquí. Que no venga nadie más", comenta otro internauta tirando de ironía. "Ssssssh! En Galicia siempre llueve! No hace falta que ahora vayamos todos!" o "La subida del precio del alquiler, lo cual es un problema gravisimo, es consecuencia directa del turismo masivo", son solo algunos de los miles de comentarios que acumula el vídeo.