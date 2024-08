De Ana Peleteiro a Vetusta Morla: los famosos que eligen Galicia para pasar el verano

Los famosos, los mejores embajadores de las tierras gallegas. Decenas de rostros conocidos eligen nuestra comunidad para pasar el periodo de vacaciones. La buena temperatura, las playas de ensueño y la gastronomía de calidad conquistan más allá de nuestras fronteras y hacen de Galicia la nueva meca del famoseo nacional.

Desde políticos hasta periodistas, pasando por actores o cantantes, estas son las 'cerebritis' que están ahora mismo por Galicia.

Ana Peleteiro

La atleta olímpica regresa a casa por las vacaciones. Después de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 y tras un duro año a nivel deportivo, Peleteiro ha decidido pasar unos días por su tierra natal para poder desconectar y empezar la temporada con mucha más fuerza.

La deportista ha compartido un simpático vídeo junto a su familia donde se les puede ver muy felices disfrutando de la gastronomía gallega en A Coruña: croquetas, pimientos de Padrón, navajas, almejas... un sinfín de deliciosos platos que representan totalmente a nuestra comunidad.

"Si aún no veraneas en Galicia no sé a qué estás esperando", comparte Ana en su post de Instagram, un comentario que no ha sido bien acogido por sus seguidores dada la tensión generada en torno al modelo turístico en la comunidad.

Tamar Novas, de actor a cantante

¿Qué hay más gallego que un concierto de verano en el Náutico de San Vicente? Lo sabe de sobra el actor Tamar Novas, que no para de subirse al escenario para cantar en todos los eventos a los que acude.

Tamar Novas en el Náutico de San Vicente / FDV

Nos sorprendió primero en el Festival PortAmérica, en donde lo vimos subirse a cantar con Xoel López y su actual pareja, Marilia, ex concursante de Operación Triunfo; y lo ha vuelto a hacer la pasada noche junto a los hermanos Pablo y Adrián Seijas.

El humor recala en Galicia

El televisivo Miguel Lago también se dejará ver esta tarde por la comunidad, en concreto acudirá al arranque ligero del Celta ante el Alavés en Balaídos (19:00h); tras la diversión llega la hora del trabajo, y es que mañana sábado actuará en O Grove.

No es la única humorista que pasará por Galicia. Carolina Iglesias, más conocida como 'PercebesyGrelos' está pasando unos días en su tierra natal, A Coruña, a donde ha acudido para visitar a sus padres, tal y como ha comentado en las redes sociales.

Vetusta Morla se despide en Galicia

El grupo madrileño Vetusta Morla tiene un especial cariño por su público gallego. Prueba de ello es que han pasado medio verano en nuestra comunidad, celebrando los conciertos de despedida que los alejarán de los escenarios hasta el 2026.

El grupo tocó la semana pasada en el Festival do Noroeste, en A Coruña, con lleno absoluto por parte de un público totalmente entregado. También actuaron a principios de verano en Portas, en el marco del Festival PortAmérica en un concierto vibrante que conquisto a sus fans.

Pero todavía hay más, esta noche actuarán en Vigo, en el auditorio al aire libre de Castrelos, junto a Xoel López. Las entradas están agotadas pero, si todavía no tienes plan, puedes acercarte al parque para escucharlos desde fuera del foso.

Touriñán, mano a mano con la actriz Marta Hazas

Otro de los grandes embajadores de la 'marca Galicia' es Touriñán, que siempre que puede comparte imágenes disfrutando de Galicia. Estos días el actor estuvo en Culleredo participando en el festival Castelo Conta.

Hace unas semanas compartió unas divertidas imágenes pasando unos días con sus amigos, entre los que vimos a la actriz Marta Hazas, así como a Nacho Carretero, Manuel Jabois o Millán Salcedo.

Disfrutaron de una estancia en O Grove, en la que aprovecharon para visitar el popular restaurante 'Culler de Pau' del cocinero Javier Olleros.

Feijóo desconecta en Bueu

El expresidente de la Xunta de Galicia, presidente del PP nacional y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, está disfrutando, este mes de agosto, de sus ya tradicionales vacaciones en la parroquia moañesa de Tirán.

Aunque discreto, no es extraño verle conversando con vecinos de la zona y parece que también se siente muy cómodo en otras localidades de la comarca como en Bueu.

Otro popular que podremos ver paseando cualquier mañana de verano es Mariano Rajoy, que no cambia sus costumbres por nada y mantiene la tradición de "escaparse" de vez en cuando a la Armenteira para recorrer la Ruta da Pedra e da Auga.

Estos son solo algunos de los famosos que se dejan ver estos días por Galicia, pero hay más, la actriz Cristina Castaño se encuentra en la zona de Rois, trabajando en la grabación de una película para la TVG; el periodista José Ribagorda ha compartido imágenes disfrutando de una mariscada en Bueu; o la presentadora Raquel Sánchez Silva, que pasó unos días de desconexión en pareja en Vigo y alrededores.