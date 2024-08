Las declaraciones de Alice Campello que hacían presagiar su crisis con Álvaro Morata: "No le puedo ni ver, no le soporto"

La ruptura entre Alice Campello y Álvaro Morata ha generado un gran revuelo en el mundo del corazón. Nada hacía presagiar que la pareja pusiera fin a su relación después de ocho años de matrimonio y cuatro hijos en común.

El matrimonio estuvo disfrutando de unas idílicas vacaciones en familia rodeados de sus hijos y amigos. Durante estas semanas estuvieron compartiendo sus planes y su amor en redes sociales, pero que la modelo no acudiera a la presentación de Álvaro Morata en el Milán encendió todas las alarmas.

Todo saltó por los aires cuando el futbolista compartió un comunicado en sus redes sociales donde confirmaba el fin de su relación. Unas palabras que a los pocos minutos confirmaba también la empresaria.

Nadie se veía venir esta separación, pero una de las últimas entrevistas que concedió Alice Campello podían dar pistas de la situación que estaba pasando el matrimonio. El pasado mes de abril acudió a 'A solas con', el pódcast de Vicky Martín Berrocal, donde habló sobre su historia de amor con el futbolista.

"Discutimos y podemos estar tres horas sin hablarnos, pero después necesitamos estar cerca", aseguró Alice Campello "Hay épocas que no le puedo ni ver, no le soporto y me molesta hasta que mastique. Pero lo que tenemos dentro es otro nivel", confesó asegurando que veía "imposible" una vida sin él.

"Si un día llegara el momento de que se termine, siempre hemos dicho que nos lo diríamos. Antes de hacerte daño te digo 'mira, ya no siento lo que tendría que sentir o me atrae otra persona' pero te lo digo, se acaba y ya está", comentaba por aquel entonces y vistos los últimos acontecimientos, parece que ese momento terminó por llegar.