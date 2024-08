Lara Álvarez impacta a sus seguidores hablando sobre su relación con Brad Pitt: "No tengo agradecimiento suficiente"

Lara Álvarez siempre se ha mostrado muy discreta sobre su vida personal. La periodista ha tratado de mantener su íntimidad alejada de la prensa y los focos. Han sido muy pocas las ocasiones en las que ha hablado públicamente sobre cuestiones que no estén relacionadas con su trabajo. Por ese motivos sus seguidores se han quedado de piedra con sus últimas declaraciones en redes sociales.

En los últimos días han surgido algunos rumores que apuntaban que la presentadora podría tener una relación con Brad Pitt. Una información que Lara Álvarez ha querido aclarar a través de su perfil de Instagram. "Nunca pensé que esto iba a ser una duda a la que tuviese que responder en algún momento de mi vida", comenzaba diciendo Álvarez.

"No tengo agradecimiento suficiente a todas las personas que me estáis preguntando si de verdad estoy con Brad Pitt", decía, incrédula y entre risas.

"Que no digo que en algún momento de mi vida pueda ser posible, no seré yo quien descarte esa posibilidad maravillosa, pero no...", aclaraba la periodista. "Mis Brad Pitt ahora son esos dos enanos que estáis viendo ahí, Noa y Lua", añadía mostrando a sus dos perros con los que se encontraba de paseo. "Pero oye, tengo que agradecer a todos los que me habéis preguntado, por haberme alegrado este día. Gracias, un beso a todos", sentenciaba Álvarez.