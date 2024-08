Primeras imágenes de Rocío Flores paseando con su bebé

Rocío Flores y su novio Manuel Bedmar han decidido ampliar la familia. La pareja, que se ha alejado por completo de la televisión y disfruta de su amor con gran discreción, ha decidido romper su hermetismo y ha querido comunicar a los cuatro vientos que son uno más en casa.

Desde que se apartó de la pequeña pantalla, la hija de Rocío Carrasco se ha convertido en toda una influencer. Sus redes sociales son ahora un portal en el que comparte consejo, moda y su estilo de vida. Poco deja ver de su vida privada, pero la última decisión que ha tomado y que la tiene de lo más emocionada, la ha llevado a compartir con sus seguidores la feliz noticia.

"Siempre he sido una persona que ha tenido animales, hace unos años por desgracia se me fue mi otra mitad, mi fiel compañera. Obviamente, es irremplazable, pero me siento súper feliz de haber decidido traer a casa a Roma, lleva en casa 5 días y me ha cambiado la vida", comenzaba escribiendo en un post en el que ha presentado a sus seguidores al nuevo miembro de la familia.

"Es una bebé que ha llegado para darnos mucho amor y no sabéis a qué nivel. Estoy en una nube ahora mismo, me siento súper feliz y me apetecía mucho presentaros a vuestra sobrina perruna. Bienvenida a casa, Roma", terminaba diciendo anunciando la llegada de su perrita.

Sus primeros meses con Roma

Han pasado ya varios meses desde que Rocío y su novio Manuel decidieron ampliar la familia y la llegada de Roma ha llenado de alegría su hogar. Después de las primeras semanas sin poder sacarla a la calle, el cachorrito ya ha crecido y ya disfruta de largos paseos junto a sus 'padres'.

Rocío Flores paseando a su perra Roma / Instagram

Manuel está siendo el encargado de enseñarle trucos a la pequeña de la casa mientras Rocío se encarga de lidiar con los paseos en los que no siempre está dispuesta a andar, tal y como ella misma compartió en sus stories de Instagram.

"He pasado mucha vergüenza", escribió mientras mostraba un divertido momento en el que Roma se acostaba en el suelo de la calle y era imposible moverla.