A boneca Barbie faise redeira galega

Mentres gran parte da poboación se atopa de vacacións neste agosto, Barbie púxose a traballar esta semana como redeira en Galicia. Armada cunha agulla e o tradicional mandil a cadros sentou para coser redes en Pontevedra. A idea parte da pontevedresa Elisa Cotelo que dende hai uns anos caracteriza a famosa boneca en distintos locais da cidade do Lérez para o seu proxecto Barbies de Pontevedra no Facebook.

Elisa Cotelo –que é profesora da ESO de adultos– explica que tivo que confeccionar ela o mandil xa que “é imposible conseguir un orixinal co tamaño para a Barbie”. Isto obrigouna a preparar o patrón sobre a boneca tras realizar unha investigación sobre o personaxe e a caracterización.

Barbie co traxe tradicional galego. / Barbies de Pontevedra Facebook

En canto á rede que o xoguete prepara, conseguiuna da que acompaña ás pelucas tras pensar nun primeiro momento botar man da que se presenta coas froitas.

A creadora non só se limita a crearlle roupa á boneca, tamén lle fai uns arranxiños na cara. “Nalgunhas, bórrolla parcial ou totalmente e modifícolla”, detalla.

Hai pouco, Cotelo situou a Barbie fronte á celulosa da ría de Pontevedra para protestar contra o proxecto de crear unha nova celulosa en Palas de Rei, Lugo. Cun cartel que pon “Altri non” posa en bikini segura de que non será boa idea unha nova industria destas características para Galicia xa que ademais de asentarse na comarca do Ulloa verquerá as augas residuais ao Ulla e estas chegarán á ría de Arousa.

Asegura a creadora de Barbies de Pontevedra que busca concienciar sobre iniciativas para dotar o proxecto dunha impronta social.

Con ela, Barbie vai cambiando de ambiente e lugares e, por suposto, de modeliño. “Moitas veces, a roupa das bonecas non é a máis realista. Por exemplo, se quero facerlle unha sesión en febreiro en Galicia teño –apunta– que prepararlle unha bufanda e abrigo para que sexa máis crible. Tamén realizo obxectos”. Estes últimos mesmo chega a facelos a man á escala.

Barbie, nunha cociña o pasado fin de ano para preparar a festa. / Elisa Cotelo

“Eu son, ante todo, coleccionista dende o ano 2017 e pouco a pouco funme metendo neste mundo.Ata lles preparo obxectos personificados en miniatura. Levo dous anos investigando en materiais para facer miniaturas con arxila polimérica, un plástico que con golpe de calor se pode sellar. Tamén estou cun curso de 3D para crear mobles para a boneca pero aínda non os teño impresos”, aclara.

Elisa Cotelo, creadora de Barbies de Pontevedra. / Elisa Cotelo

“Interésame –engade– aprender a deseñar en 3D para crear noutros materiais. Ata gora, fixen cousas en madeira” co fin de que o entorno pareza o máis real posible. Unha proba foi cando plasmou a Barbie nunha familia o día de Reis con roscón incluído.

Unha das súas barbies mesmo posou no Mercado de Abastos de Pontevedra; outra vestiuse co traxe tradicional galego, elaborado pola súa sogra que tamén lle preparou o coxín para que a boneca fixese encaixe de bolillos. Desta maneira, converteuse en palilleira por un día.

As barbies de Cotelo tamén se caracterizan para acudir a festas e negocios de Pontevedra para animar o comercio local.