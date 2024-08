Anabel Pantoja rompe su silencio y habla, por fin, sobre la infidelidad de su novio David: "No entenderé en la vida"

Anabel Pantoja y su novio David Rodríguez están esperando una niña. La pareja organizó una fiesta, con motivo del 38 cumpleaños de la sobrina de Isabel Pantoja, para anunciar que una niña llegará a la familia rodeados de amigos y sus seres queridos.

Unos días después de que compartieran la feliz noticia, 'Ni que fuéramos' destapó una presunta nueva infidelidad del novio de Anabel. Esta no sería la primera vez que acusan de David de ponerle los cuernos a la influencer, pero en esta ocasión, las pruebas eran muy contundentes. El programa recibió incluso la visita de la chica que contó algunos detalles de sus encuentros con David.

Mari Ángeles, de 25 años, es auxiliar de veterinaria, aunque actualmente no ejerce dicha profesión porque trabaja en los negocios familiares en Almodóvar del Río y los dos se conocerían desde hace ya un tiempo. Una relación que se habría alargado hasta que David y Anabel comenzaron su relación.

Ahora Anabel ha decidido romper su silencio y lo ha hecho en la revista 'Lecturas' donde ha hablado sobre su relación y su futura maternidad. Y ante la pregunta sobre la supuesta deslealtad de David, la sobrina de Isabel Pantoja responde su desmentir lo ocurrido.

"Agradezco que me hagas esta pregunta por encima de todo se me juzga o se me ataca...cosa que no entenderé en la vida... Al menos que me dejen vivir en paz este embarazo, que es una experiencia única, y no me gustaría que le afectara a mi niña lo más mínimo”.

“Cuántas veces le digo ‘¿me quieres?’ y él me responde: “¿Cómo no te voy a querer si la mayor muestra de amor está aquí?’. He encontrado con él el equilibrio, con mirarnos nos entendemos. Ahora somos superfelices”, cerrando el tema al expresar que “yo ya elegí y decidí lo que me hace feliz”.

Lo cierto es que en sus palabras no niega en ningún momento los rumores, lo que hace pensar que ese episodio en la vida de David si pudo haber ocurrido.