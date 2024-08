Ana Peleteiro obligada a pedir disculpas por sus polémicas declaraciones sobre los blancos en el deporte: "Este linchamiento está fuera de lugar"

Hace unos meses Ana Peleteiro acudía como invitada al pódcast de su compañera influencer Laura Escanes. La atleta gallega habló de su vuelta al deporte tras a maternidad y de cómo es su mundo dentro de la competición.

En un momento de la conversación Laura Escanes quiso saber si sufría racismo en el deporte y la respuesta que dio, generó un gran revuelo en su momento.

"En atletismo los negros corremos más", respondió tajante. "En atletismo los negros molamos. Los blancos se visten de negros, ¿sabes?". "El pobrecito blanco que corre 100 metros es como cariño, no, no vengas", dijo a modo de broma. "En atletismo no hay racismo, puede haber clasismo", sentencia.

La publicación de la influencer se llenó de comentarios de personas que no compartían las palabras de Ana Peleteiro. "Entiendo lo que quiere decir, pero no utilizo las palabras correctas. Hay la importancia de saber expresarse", "Sus comentarios dejan mucho que desear", "Respeto sin duda sus logros... pero esos comentarios sobran...", "Si fuera al revés esas palabras sería racismo, pero así no claro", escriben algunos.

Aunque también hubo quien aplaudió su discurso y la agradeció la sinceridad con la que de visibilidad a la situación.

Las declaraciones la devuelven al punto de mira

Estas declaraciones han vuelto a primera línea a raíz de su paso por los Juegos Olímpicos de París. Aunque iba dispuesta a llevar el oro, la gallega no logró cumplir sus objetivos y se quedó en sexta posición en triple salto. Algo que hizo que muchos aprovecharan la situación para cargar con dureza contra ella.

A raíz de los ataques racistas que ha estado recibiendo en los últimos días, Ana Peleteiro se ha visto obligada a emitir un comunicado en el que pide disculpas y anuncia acciones legales.

"Durante los últimos días no paro de recibir mensajes de odio e insultos, ya que muchos medios están aprovechando mi momento mediático para publicar declaraciones antiguas completamente sacadas de contexto", comienza diciendo.

El comunicado de Ana Peleteiro pidiendo disculpas / Instagram

"Hago este comunicado para pedir disculpas si alguien se han sentido ofendido en algún momento, nunca ha sido mi intención. Siempre he intentado abogar por un deporte libre de racismo y desigualdades de género, y esto es por lo que seguiré luchando día a día. Soy plenamente consciente de que muchas veces tiro de sarcasmo e ironía y esto puede jugarme malas pasadas, pero creo que este linchamiento está completamente fuera de lugar."

"También quiero pedir respeto por mí, pero sobre todo por mi familia. Nunca entenderé lo infeliz que puede llegar a ser alguien para promover el odio de esta manera, con lo maravillosa que es la vida."

"Por supuesto, esta situación ya está en manos de mi equipo legal", anuncia antes de agradecer el apoyo a las "miles de personas" que se han alegrado por ella y le han mostrado su cariño.